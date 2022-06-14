Сборная Франции снова проиграла в рамках Лиги наций.

В понедельник, 13 июня, были сыграны ряд поединков в рамках четвертого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024.

Сборная Франции, которая была одним из главных фаворитов этого турнира, снова оконфузилась. На своем поле действующие чемпионы мира проиграли сборной Хорватии. Единственный и победный гол в этой игре забил хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич на 5-й минуте встречи.

На старте турнира Франция потерпела поражение от Дании (1:2), а затем дважды сыграла вничью - с Хорватией (1:1) и Австрией (1:1). Таким образом, подопечные Дешама уже лишились шансов на защиту титула в финале турнира. При этом в случае поражения от Австрии в следующем туре Франция вылетит на дивизион ниже – в лигу B.

Франция – Хорватия – 0:1

Гол: Модрич, 5 пен

Франция: Меньян, Кунде (Павар, 46), Кимпембе, Конате, Динь, Рабьо, Камара (Тчуамени, 46), Гендузи (Гризманн, 80), Нкунку (Коман, 73), Бензема, Мбаппе

Хорватия: Ивушич, Станишич, Эрлич, Шутало, Юранович, Модрич, Ковачич (Сучич, 90), Брозович, Пашалич (Маер, 65), Брекало (Влашич, 73), Будимир (Крамарич, 73)

Предупреждения: Гендузи (18), Брозович (50), Павар (62), Рабьо (67)

Обзор матча:

Дания – Австрия – 2:0

Голы: Винд, 21, Ольсен, 37

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Бойлесен, Кристенсен, Андерсен (Нельссон, 63), Мэле (Ларсен, 49), Хейбьерг, Йенсен (Эриксен, 76), Корнелиус (Брэйтуэйт, 46), Винд, Ольсен (Биллинг, 46)

Австрия: Линднер, Триммель, Траунер, Данзо, Виммер (Онисиво, 46), Лазаро (Лайнер, 46), Забитцер, Шлагер (Лаймер, 46), Зайвальд, Вайманн (Грегорич, 65), Калайджич (Арнаутович, 66)

Предупреждения: Винд (26), Виммер (42), Данзо (52)

Обзор матча:

Сборная Дании набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 1, Хорватия (7) - вторая, Австрия (4) - третья. Замыкает квартет Франция (2).

В Лиге В прошла встреча команд группы 2 - сборных Исландии и Израиля. Игра завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Исландия – Израиль – 2:2

Голы: Торстейнссон, 9, Хельгасон, 60 – Гретарссон, 35 (автогол), Перец, 67

Сборная Израиля возглавляет группу, имея в активе пять очков. Исландия (3) - вторая, Албания (1) - третья.

В Лиге С проходили матчи группы 3: Казахстан - Словакия и Азербайджан - Беларусь.

Казахстанская сборная обыграла Словакию со счетом 2:1, а Беларусь потерпела поражение в игре с Азербайджаном (0:2).

Казахстан – Словакия – 2:1

Голы: Вороговский, 18, Астанов, 39 – Беро, 51

Удаление: Дуда, 87 (Словакия)

Азербайджан – Беларусь – 2:0

Голы: Эмрели, 76, Шейдаев, 90+3

Лидером группы является Казахстан, набравший 10 очков. Словакия (6) - вторая, Азербайджан (4) - на третьем месте. Четвертое место занимает Беларусь (2).

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала национальная команда Португалии.

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