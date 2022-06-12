Сборная Германии неожиданно потеряла очки в игре с Венгрией.

В субботу, 11 июня, были сыграны ряд матчей в рамках группового тура Лиги наций УЕФА.

Главной победой этого игрового дня стал триумф национальной сборной Украины в поединке против Армении. Наши футболисты добыли разгромную победу и вышли на первое место в своей группе.

Среди других результатов игрового дня стоит выделить еще один матч из группы сборной Украины - сборная Ирландии на своем поле сенсационно разгромила сборную Шотландии со счетом 3:0.

В элитном дивизионе Лиги наций также случилась небольшая сенсация - сборная Венгрии на своем поле сумела отобрать очки у немцев.

Лига наций, 3 тур. Результаты матчей 11 июня

Дивизион А, группа 3

Англия – Италия - 0:0

Англия: Рамсдейл, Джеймс, Магуайр, Томори (Гуэхи, 88), Триппьер, Райс (Боуэн, 65), Уорд-Праус, Стерлинг (Сака, 79), Грилиш, Маунт (Филлипс, 65), Абрахам (Кейн, 65)

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Гатти, Ачерби, Димарко (Флоренци, 87), Локателли (Гнонто, 65), Фраттеси, Тонали, Пессина (Кристанте, 87), Пеллегрини (Эспозито, 65), Скамакка (Распадори, 76)

Обзор матча:

Венгрия – Германия - 1:1

Голы: З.Надь, 6 - Хофманн, 9

Венгрия: Гулачи, Ланг, Фиола, Орбан, Салаи (Адам, 69), З.Надь (Него, 70), А.Надь, Стайлс, Саллаи, Собослаи, Шалаи (Газдаг, 76)

Германия: Нойер, Хофманн, Керер, Зюле, Шлоттербек, Раум, Горецка (Гюндоган, 69), Киммих, Хаверц (Адейеми, 85), Мусиала (Брандт, 78), Вернер (Мюллер, 78)

Обзор матча:

Лидирует в этой группе сборная Италии с 5 набранными очками, на второй позиции идет Венгрия - 4 очка. Германия с 3 баллами идет на третьей позиции, Англия - последня с 2 очками.

Дивизион А, группа 4

Нидерланды – Польша - 2:2

Голы: Классен, 51, Дюмфрис, 54 – Кэш, 18, Зелински, 49

Уэльс – Бельгия - 1:1

Голы: Джонсон, 86 – Тилеманс, 51

После трех сыгранных туров лидирует в этой группе сборная Нидерландов, в активе которой 7 очков. На второй и третьей позициях расположились сборные Бельгии и Польши - по 4 балла. Уэльс с 1 очком занмает последнее место в квартете.

Дивизион В, группа 1

Украина – Армения - 3:0

Голы: Малиновский, 61, Караваев, 77, Миколенко, 84

Украина: Пятов, Зинченко (Миколенко, 78), Матвиенко, Забарный, Караваев, Шапаренко (Пихаленок, 70), Сидорчук (Игнатенко, 85), Малиновский, Мудрик (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 70), Цыганков

Армения: Юрченко, С. Мкртчян, Мкоян, Восканян, Монрой, Барсегян (Арутюнян, 66), Дашян (Малакян, 80), Уго, К. Оганесян, Байрамян (Бичахчян, 55), Бабаян (Адамян, 55)

Обзор матча:

Ирландия – Шотландия - 3:0

Голы: Брауни, 20, Пэрротт, 28, Обафеми, 51

Ирландия: Келлехер, Брауни, Коллинс, Даффи, Иган, Макклин, Каллен, Найт (Хорихэйн, 72), Молумби (Хендрик, 84), Пэрротт (Робинсон, 85), Обафеми (Хоган, 56)

Шотландия: Гордон, Ралстон, Хендри (Гилмор, 46), Ханли, Маккенна (Соттар, 74), Робертсон, Макгрегор, Мактоминей, Макгинн (Армстронг, 59), Кристи (Браун, 59), Адамс (Стюарт, 59)

Обзор матча:

Сборная Украины идет на первом месте в этой группе, имея в своем активе 6 очков после двух матчей. На второй позиции идет Ирландия, у которой три сыгранных игры и 3 заработанных очка. С 3 баллами после двух сыгранных матчей на третьей позиции распологается сборная Шотландии. На последней строчке Армения, у которой также три очка в активе после трех сыгранных игр.

Дивизион В, группа 4

Черногория – Босния и Герцеговина - 1:1

Голы: Марушич, 77 – Менало, 62

Румыния – Финляндия - 1:0

Гол: Банчу, 30

Босния и Герцеговина с пятью набранными очками после трех туров идет на первой строчке в этой группе. Финляндия и Черногория заработали по 4 балла и занимают второе и третье места соответственно. Румыния с 3 баллами идет на последнем месте.

Дивизион С, группа 1

Фарерские острова – Литва - 2:1

Голы: Давидсен, 20, Андреасен, 45 – Черных, 6

Люксембург – Турция - 0:2

Голы: Чалханоглу, 37, Дурсун, 76

Турция уверенно лидирует в своей группе, имея 9 набранных очков после трех туров. На второй позиции идет Люксембург с 5 баллами, Фарерские острова - на третьей строчке с 3 очками. Литва занимает последнее место с 0 очков.

Напомним, действующим победителем Лиги наций является национальная сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

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