Давид Нерес продолжит играть за лиссабонскую "Бенфику".

Известный бразильский футболист Давид Нерес, выступающий за португальскую "Бенфику", отказал российскому "Зениту".

Как информирует A Bola, клуб из Санкт-Петербурга предлагал лиссабонцам 30 миллионов евро за Нереса. Но и "Бенфика", и сам полузащитник отклонили предложение российской команды.

Нерес хочет играть в Лиге чемпионов, а российские клубы отстранены решением УЕФА от еврокубков из-за вторжения РФ в Украину. Более того, 26-летний бразилец недоступен для трансфера в клуб из страны, которая заставила его покинуть "Шахтер".

Видео дня

Напомним, что 15 января 2022 года донецкий "Шахтер" приобрел у амстердамского "Аякса" Давида Нереса за 12 миллионов евро. Бразилец и "горняки" подписали соглашение до 2026 года. Однако из-за начала войны Нерес так и не успел дебютировать за донецкую команду. В июне 2022 года Нерес перебрался в "Бенфику".

Добавим, что Нерес провел 7 поединков за национальную сборную Бразилии и забил один гол.

Из-за войны пост главного тренера "Шахтера" покинул Роберто Де Дзерби. Он должен был работать с Нересом, но Россия сорвала их планы. Де Дзерби называл Россию "своим врагом" из-за ее преступлений.

Вас также могут заинтересовать новости: