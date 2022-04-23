Роберто Де Дзерби сказал, что многое перенял от украинцев.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился мыслями о войне, которую против Украины развязала Россия.

42-летний итальянец дал интервью для "Денисов Time".

- Мне очень сложно говорить об этом, потому что я из другой страны. Но я могу просто говорить о том, что я сам видел. А я видел, что была одна мирная страна и другая страна, которая на нее напала. Одна страна, где я познакомился только с добрыми людьми и другая страна, которая атаковала этих людей.

Сейчас мы можем говорить, что это больше, чем война. Мы очень давно не видели такого террора против мирных людей. Мы давно не видели, чтобы одна страна так хотела захватить другую.

Я могу сказать, что сейчас я тоже очень страдаю, потому что много получил от украинского народа. Я понял, насколько вы горды, насколько хорошо вы относились к нам. Я многое перенял от вас.

И тоже, как и вы, был вынужден покинуть Киев, и покинуть Украину и уехать без ничего: без одежды, без авто, без своего ноутбука, где хранится вся моя работа за последние 10 лет. То есть меня и мой штаб фактически заставили покинуть страну, и виноват в этом только криминал. Один криминал.

- Кто этот один криминал?

- Конечно, всем понятно, что это Путин и Россия. Они не оставили мне выбора – только покинуть Украину. И поймите, что это тоже разрушает мою жизнь.

Я страдаю именно из-за того, что сделала Россия. Я вижу себя украинцем. Все в моем штабе тоже чувствуют себя украинцами. Нам тоже очень больно из-за происходящего. Можно сказать, что я смотрю на них как на врагов.

Врагов, которые хотят забрать свободу Украины. Я работал в Украине, я жил в Украине, и из-за агрессии России я был вынужден покинуть Украину. Поэтому, это нормально, что они мои враги, – сказал Де Дзерби.

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