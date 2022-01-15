Давид Нерес официально стал игроком "горняков".

Донецкий "Шахтер" официально представил первого зимнего новичка Давида Нереса.

Об этом сообщила пресс-служба дончан.

Соглашение с бразильским футболистом действует до 2026 года. "Горняки" заплатили "Аяксу" за 24-летнего вингера 12 миллионов евро. Еще 4 млн амстердамский клуб может получить в качестве бонусов.

Нереса презентовали красивым видео.

Transfermarkt оценивает Давида в 20 миллионов евро.

Давид Нерес: карьера