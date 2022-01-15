Давид Нерес / фото ФК Аякс
Донецкий "Шахтер" официально представил первого зимнего новичка Давида Нереса.
Об этом сообщила пресс-служба дончан.
Соглашение с бразильским футболистом действует до 2026 года. "Горняки" заплатили "Аяксу" за 24-летнего вингера 12 миллионов евро. Еще 4 млн амстердамский клуб может получить в качестве бонусов.
Нереса презентовали красивым видео.
Transfermarkt оценивает Давида в 20 миллионов евро.
фото ФК Шахтер
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Давид Нерес: карьера
- Нерес является воспитанником бразильского клуба "Сан-Паулу".
- В амстердамский "Аякс" бразилец перебрался в 2017 году за 12 миллионов евро.
- В этом сезоне вингер провел 22 матча, отметился четырьмя голами и двумя ассистами.
- Всего за "Аякс" Нерес сыграл 180 матчей во всех турнирах, отметившись при этом 47 забитыми голами и 41 результативной передачей.
- В составе "Аякса" Нерес дважды выиграл чемпионат Нидерландов и дважды был победителем Кубка Нидерландов, дошел до финала Лиги Европы в сезоне 2016/2017. А в сезоне 2018/2019 Нерес играл вместе с "Аяксом" в полуфинале Лиги чемпионов.
- Давид провел 7 поединков за национальную сборную Бразилии и забил один гол.