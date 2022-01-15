Давид Нерес / фото ФК Аякс

Донецкий "Шахтер" официально представил первого зимнего новичка Давида Нереса.

Об этом сообщила пресс-служба дончан.

Соглашение с бразильским футболистом действует до 2026 года. "Горняки" заплатили "Аяксу" за 24-летнего вингера 12 миллионов евро. Еще 4 млн амстердамский клуб может получить в качестве бонусов.

Нереса презентовали красивым видео.

Transfermarkt оценивает Давида в 20 миллионов евро.

фото ФК Шахтар

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Давид Нерес: карьера

  • Нерес является воспитанником бразильского клуба "Сан-Паулу". 
  • В амстердамский "Аякс" бразилец перебрался в 2017 году за 12 миллионов евро.
  • В этом сезоне вингер провел 22 матча, отметился четырьмя голами и двумя ассистами. 
  • Всего за "Аякс" Нерес сыграл 180 матчей во всех турнирах, отметившись при этом 47 забитыми голами и 41 результативной передачей.
  • В составе "Аякса" Нерес дважды выиграл чемпионат Нидерландов и дважды был победителем Кубка Нидерландов, дошел до финала Лиги Европы в сезоне 2016/2017. А в сезоне 2018/2019 Нерес играл вместе с "Аяксом" в полуфинале Лиги чемпионов.
  • Давид провел 7 поединков за национальную сборную Бразилии и забил один гол.