Звездный бразильский вингер Давид Нерес завершил свой переход из "Шахтера" в португальскую "Бенфику".
Как сообщает официальный сайт "орлов", 25-летний футболист подписал контракт с новым клубом до середины 2027 года.
Трансфер Нереса обойдется "Бенфике" в 15,3 миллионов евро. В контракте футболиста прописана клаусула в 100 миллионов евро.
Давид Нерес прокомментировал свой переход в "Бенфику":
"Я рад приехать в страну, где все говорят на португальском. Очень счастлив подписать контракт. "Бенфика" - большой клуб в Европе и мире.
Рад, что я смогу здесь снова играть в футбол, заниматься тем, что я люблю. Надеюсь, адаптация пройдет легко. В Нидерландах был другой язык и климат, а в Португалии все идеально", - сказал Нерес.
Ранее в СМИ сообщалось, что переход Нереса состоится в счет долга в 15 миллионов евро, который "Шахтер" имеет перед лиссабонцами за трансфер Педриньо, состоявшийся летом прошлого года.
Напомним, 25-летний бразилец присоединился к донецкому клубу только в январе 2022 года, подписав долгосрочный контракт. Вместе с командой вингер прошел зимние сборы, однако из-за войны, развязанной Россией на территории Украины, не успел провести ни одного официального матча в составе "горняков".
Давид Нерес: карьера и достижения
- Нерес является воспитанником бразильского клуба "Сан-Паулу".
- В амстердамский "Аякс" бразилец перебрался в 2017 году за 12 миллионов евро.
- В минувшем сезоне вингер провел 22 матча, отметился четырьмя голами и двумя ассистами.
- Всего за "Аякс" Нерес сыграл 180 матчей во всех турнирах, отметившись при этом 47 забитыми голами и 41 результативной передачей.
- В составе "Аякса" Нерес дважды выиграл чемпионат Нидерландов и дважды был победителем Кубка Нидерландов, дошел до финала Лиги Европы в сезоне 2016/2017. А в сезоне 2018/2019 Нерес играл вместе с "Аяксом" в полуфинале Лиги чемпионов.
- Давид провел 7 поединков за национальную сборную Бразилии и забил один гол.