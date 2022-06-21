Давид Нерес так и не сыграл ни одного официального матча в составе "горняков".

Звездный бразильский вингер Давид Нерес завершил свой переход из "Шахтера" в португальскую "Бенфику".

Как сообщает официальный сайт "орлов", 25-летний футболист подписал контракт с новым клубом до середины 2027 года.

Трансфер Нереса обойдется "Бенфике" в 15,3 миллионов евро. В контракте футболиста прописана клаусула в 100 миллионов евро.

Давид Нерес прокомментировал свой переход в "Бенфику":

"Я рад приехать в страну, где все говорят на португальском. Очень счастлив подписать контракт. "Бенфика" - большой клуб в Европе и мире.

Рад, что я смогу здесь снова играть в футбол, заниматься тем, что я люблю. Надеюсь, адаптация пройдет легко. В Нидерландах был другой язык и климат, а в Португалии все идеально", - сказал Нерес.

Ранее в СМИ сообщалось, что переход Нереса состоится в счет долга в 15 миллионов евро, который "Шахтер" имеет перед лиссабонцами за трансфер Педриньо, состоявшийся летом прошлого года.

Напомним, 25-летний бразилец присоединился к донецкому клубу только в январе 2022 года, подписав долгосрочный контракт. Вместе с командой вингер прошел зимние сборы, однако из-за войны, развязанной Россией на территории Украины, не успел провести ни одного официального матча в составе "горняков".

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