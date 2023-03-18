На 29-й и 52-й минутах Виктор поражал ворота соперников.

Футболист сборной Украины Виктор Цыганков дважды забил за "Жирону" в матче 26-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано".

Цыганков появился в основном составе "Жироны" и провел на поле весь поединок.

На 29-й и 52-й минутах Виктор поражал ворота соперников. Матч завершился вничью - 2:2. "Жирона" набрала 31 балл и находится на 11-й позиции турнирной таблицы Ла Лиги. "Райо Вальекано" имеет 36 очков и занимает восьмое место.

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Райо Вальекано - Жирона - 2:2

Голы: Палазон, 23, Трехо, 34 - Цыганков, 29, 52

На 41-й минуте игрок "Райо Вальекано" не забил пенальти. Следующий матч "Жирона" проведет 1 апреля дома против "Эспаньола".

Всего экс-лидер "Динамо" провел за "Жирону" 7 матчей, забил три гола и отдал три ассиста. 25-летний украинец прошлой зимой покинул киевский гранд.

17 февраля Цыганков впервые забил гол за "Жирону". 26 февраля украинец помог партнерам переиграть "Атлетик" из Бильбао.

Дубль Цыганкова и обзор матча

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