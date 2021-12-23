Обладатель "Золотого мяча-2021" Лионель Месси после перехода в "Пари Сен-Жермен" пока что не блещет в матчах чемпионата Франции.
Месси забил лишь один гол, но при этом лидирует в Лиге 1 по другому показателю - по ударам в штангу, передает Stats Foot.
В 11 матчах чемпионата Франции аргентинец уже шесть раз пробил в каркас ворот - чаще, чем любой другой игрок лиги.
В шестой раз Месси не повезло в матче 19-го тура Лиги 1 против "Лорьяна", в котором ПСЖ не удалось одержать победу.
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Лионель Месси: выступления в ПСЖ
- 10 августа Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1", а 30 августа дебютировал за парижан в чемпионате Франции.
- В трех первых матчах за ПСЖ Месси не сумел отметиться результативными действиями, а в четвертом забил свой первый гол.
- В чемпионате Франции Месси забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи в 11 матчах.
- В Лиге чемпионов аргентинец отличился 5 раз в пяти матчах