Аргентинский нападающий в новой для себя лиге забил пока только один мяч.

Обладатель "Золотого мяча-2021" Лионель Месси после перехода в "Пари Сен-Жермен" пока что не блещет в матчах чемпионата Франции.

Месси забил лишь один гол, но при этом лидирует в Лиге 1 по другому показателю - по ударам в штангу, передает Stats Foot.

В 11 матчах чемпионата Франции аргентинец уже шесть раз пробил в каркас ворот - чаще, чем любой другой игрок лиги.

В шестой раз Месси не повезло в матче 19-го тура Лиги 1 против "Лорьяна", в котором ПСЖ не удалось одержать победу.

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