Нападающий французского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал завоевание седьмого "Золотого мяча" в карьере и рассказал о своем месте в истории футбола.
По словам нападающего, он никогда не хотел стать лучшим футболистом в истории или быть чьим-то кумиром. Главной целью аргентинского футболиста всегда было реализовать свои мечты.
"Я никогда не говорил, что являюсь лучшим в истории. Я даже не пытался подобраться к этой мысли. То, что меня называют одним из лучших в истории - уже более чем достаточно. Ведь я даже представить такого себе не мог.
Это меня не интересует, ведь без разницы, считают тебя лучшим или нет. И я никогда не хотел им быть.
Мне никогда не нравилось быть кумиром или давать советы. Я боролся за свои мечты. Сначала я мечтал стать профессиональным игроком, затем я боролся, чтобы прогрессировать и добиваться новых целей с каждым годом.
В таких моментах есть немного удачи. Я верю, что бог решил сделать так, чтобы все это пришло ко мне", - приводит слова Месси France Football.
Лионель Месси: седьмой "Золотой мяч"
- Месси в седьмой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.
- Месси - рекордсмен по выигранным "Золотым мячам". Он на две награды опережает португальца Криштиану Роналду.
- В этом году аргентинский нападающий выиграл Кубок Америки со своей национальной сборной, а с "Барселоной" в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Испании.
- В 2021 году Месси забил 41 гол и отдал 17 голевых передач в 56 матчах во всех турнирах. Он становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании 2020-2021 и Кубка Америки.