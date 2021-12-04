Аргентинец заявил, что никогда не хотел быть чьим-то кумиром или давать советы.

Нападающий французского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал завоевание седьмого "Золотого мяча" в карьере и рассказал о своем месте в истории футбола.

По словам нападающего, он никогда не хотел стать лучшим футболистом в истории или быть чьим-то кумиром. Главной целью аргентинского футболиста всегда было реализовать свои мечты.

"Я никогда не говорил, что являюсь лучшим в истории. Я даже не пытался подобраться к этой мысли. То, что меня называют одним из лучших в истории - уже более чем достаточно. Ведь я даже представить такого себе не мог.

Это меня не интересует, ведь без разницы, считают тебя лучшим или нет. И я никогда не хотел им быть.

Мне никогда не нравилось быть кумиром или давать советы. Я боролся за свои мечты. Сначала я мечтал стать профессиональным игроком, затем я боролся, чтобы прогрессировать и добиваться новых целей с каждым годом.

В таких моментах есть немного удачи. Я верю, что бог решил сделать так, чтобы все это пришло ко мне", - приводит слова Месси France Football.

Лионель Месси: седьмой "Золотой мяч"

Месси в седьмой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Месси - рекордсмен по выигранным "Золотым мячам". Он на две награды опережает португальца Криштиану Роналду.

В этом году аргентинский нападающий выиграл Кубок Америки со своей национальной сборной, а с "Барселоной" в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Испании.

В 2021 году Месси забил 41 гол и отдал 17 голевых передач в 56 матчах во всех турнирах. Он становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании 2020-2021 и Кубка Америки.

Автор: Владимир Медяник