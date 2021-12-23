Парижане едва спаслись от поражения в поединке с "Лорьяном".

В 19-м туре чемпионата Франции "Лорьян" принимал ПСЖ. Аутсайдеры забили первыми и почти победили столичного гранда. Однако на 91-й минуте Мауро Икарди после паса Ашрафа Хакими сравнял счет и вырвал одно очко для своей команды.

Отметим, что Лионель Месси повторил личный антирекорд. Аргентинец провел всю игру на поле и не отметился результативными действиями. Лео не забил ни в одном из восьми выездных матчей ПСЖ текущего сезона. Это повторение его худшей серии в карьере - с сентября 2006 года по март 2007-го Месси 8 выездных поединков подряд не забивал за "Барселону".

Также свой третий матч за ПСЖ провел легендарный защитник "Реала" Серхио Рамос. Он вышел на замену на второй тайм и получил две желтые карточки с интервалом в 4 минуты. Это 27-я красная карточка в карьере Рамоса.

"Лорьян" - ПСЖ - 1:1

Голы: Монкондюи, 40 - Икарди, 90+1

"Лорьян": Нарди, Мендес, Лапорт, Йенц, Ле Гофф, Уаттара, Ле Фе, Монкондюи, Абержель, Моффи, Лоранте (Игорь Силва, 78)

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Рамос, 46), Вейналдум, Ди Мария, Эррера (Янсане, 75), Гуйе, Месси, Икарди

Удаление: Рамос, 86 (вторая желтая карточка)

Видео обзор поединка

Чемпионат Франции: положение команд