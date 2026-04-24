Билеты на финал ЧМ-2026 продаются за астрономическую сумму: в Sky News опубликовали данные

На официальном сайте ФИФА указано, что стоимость билета на финал чемпионата мира по футболу превысит 2 млн долларов.

Билеты на финал чемпионата мира по футболу этого года уже поступили в продажу по цене более 2 млн долларов за штуку, сообщает Sky News.

Издание отметило, что на официальном сайте ФИФА, посвященном "перепродаже и обмену билетов" на матч 19 июля, выставлены четыре места по цене 2 299 998,85 долларов.

Приводятся данные, что покупка всех четырех билетов на финальный матч, который состоится на стадионе "МетЛайф" в Нью-Джерси, обойдется в 9,2 млн долларов.

Примечательно, что несколько других билетов в том же секторе, расположенном за воротами, также выставлены на продажу по сравнительно выгодной цене – 16 098 долларов.

"ФИФА не контролирует цены на сайте по перепродаже билетов, но взимает 15% комиссии как с продавца, так и с покупателя таких билетов – это означает, что теоретически она может заработать почти 600 000 долларов только на продаже одного билета", – отмечает издание.

Также в публикации уточняется, что комиссия ФИФА включена в цену билета.

Добавляется, что организаторы уже подверглись критике из-за высоких цен на билеты на турнир, который совместно принимают Канада, Мексика и США и который начнется 11 июня.

Издание сообщило, что цена билетов на вторичном рынке во время предыдущих чемпионатов мира была ограничена номинальной стоимостью.

Указывается, что в ответ на критику в декабре ФИФА выпустила небольшое количество билетов, стоимость которых была на 60 долларов ниже.

"На мероприятие этого года уже продано более пяти миллионов билетов, а в начале этой недели начался последний этап продажи билетов", – говорится в статье.

"ФИФА разработала модель продажи билетов и функционирования вторичного рынка, которая соответствует стандартным практикам рынка билетов на крупные спортивные и развлекательные мероприятия в странах-хозяйках. Подход ФИФА к дифференцированному ценообразованию на билеты соответствует отраслевым тенденциям в различных секторах спорта и развлечений, где цены корректируются с целью оптимизации продаж и посещаемости, а также обеспечения справедливой рыночной стоимости мероприятий", – заявил представитель ФИФА.

ЧМ-2026: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что на турнире за трофей будут бороться 48 сборных – сначала в одной из 12 групп, а затем в плей-офф. Впервые на Чемпионат мира вышли четыре сборные – Узбекистана, Иордании, Кюрасао и Кабо-Верде. Матчи будут проходить с 11 июня по 19 июля 2026 года в Мексике, Канаде и США.

Также мы писали, что бывший президент ФИФА Зепп Блаттер призвал болельщиков воздержаться от поездок в США на ЧМ-2026. Причиной он назвал агрессивную внешнюю политику президента США Дональда Трампа и масштабное ужесточение иммиграционного контроля. Примечательно, что после стадии 1/8 финала все оставшиеся игры пройдут на территории Соединенных Штатов.

