Рахим Стерлинг считает, что арбитр матча Англия - Дания принял правильное решение.

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал эпизод с пенальти в ворота сборной Дании после своего падения в штрафной.

На 102-й минуте овертайма Стерлинг вбежал в штрафную датчан и упал, пытаясь прорваться между двух соперников. Арбитр указал на "точку", а VAR подтвердил правильность решения рефери. Гарри Кейн не забил с пенальти, но успел сыграть на добивании. Этот гол принес Англии победу.

Как передает BBC, Стерлинг выразил мнение, что на нем нарушали правила:

"Я вошел в штрафную, и Мехле (защитник сборной Дании, - Прим.) выставил правую ногу, коснувшись моей. Это чистый пенальти. Мяч в сетке, только это имеет значение", - сказал Стерлинг.

Отметим, что данный пенальти вызвал недовольство и бурное обсуждение в сети - большинство болельщиков посчитали, что он был назначен несправедливо.

Англия - Дания: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Гарри Кейн (оценка - 7,7).

В финале Англия сыграет против итальянцев, которые в серии пенальти обыграли команду Испании. Игра состоится 11 июля.

Англия впервые в истории сыграет в финале чемпионата Европы по футболу.

Англия дошла до своего первого большого финала турнира впервые за последние 55 лет. Британцы взяли золотые медали на чемпионате мира 1966 года, который состоялся на их родной земле. 55 лет - это самый длинный разрыв между финальными выступлениями для любой европейской нации в истории двух соревнований.

Сборная Дании в третий раз играла в полуфинале Евро и не смогла выйти в свой второй финал.

Англия выиграла 15 из последних 17 игр на стадионе "Уэмбли" во всех соревнованиях, забив 44 гола и пропустив лишь четыре. Однако их единственное поражение в рамках этой серии состоялось от Дании (0:1 в октябре 2020 года).

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд побил рекорд своего соотечественника, который тоже был голкипером команды "Трех львов". В 1966-м году Гордон Бэнкс не пропускал 720 минут, а Пикфорд смог не пропустить 725 минут. Он побил рекорд и через 300 секунд пропустил шедевральный гол.

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Автор: Антон Дударь