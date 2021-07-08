Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал эпизод с пенальти в ворота сборной Дании после своего падения в штрафной.
На 102-й минуте овертайма Стерлинг вбежал в штрафную датчан и упал, пытаясь прорваться между двух соперников. Арбитр указал на "точку", а VAR подтвердил правильность решения рефери. Гарри Кейн не забил с пенальти, но успел сыграть на добивании. Этот гол принес Англии победу.
Как передает BBC, Стерлинг выразил мнение, что на нем нарушали правила:
"Я вошел в штрафную, и Мехле (защитник сборной Дании, - Прим.) выставил правую ногу, коснувшись моей. Это чистый пенальти. Мяч в сетке, только это имеет значение", - сказал Стерлинг.
Отметим, что данный пенальти вызвал недовольство и бурное обсуждение в сети - большинство болельщиков посчитали, что он был назначен несправедливо.
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Англия - Дания: итоги матча
- Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Гарри Кейн (оценка - 7,7).
- В финале Англия сыграет против итальянцев, которые в серии пенальти обыграли команду Испании. Игра состоится 11 июля.
- Англия впервые в истории сыграет в финале чемпионата Европы по футболу.
- Англия дошла до своего первого большого финала турнира впервые за последние 55 лет. Британцы взяли золотые медали на чемпионате мира 1966 года, который состоялся на их родной земле. 55 лет - это самый длинный разрыв между финальными выступлениями для любой европейской нации в истории двух соревнований.
- Сборная Дании в третий раз играла в полуфинале Евро и не смогла выйти в свой второй финал.
- Англия выиграла 15 из последних 17 игр на стадионе "Уэмбли" во всех соревнованиях, забив 44 гола и пропустив лишь четыре. Однако их единственное поражение в рамках этой серии состоялось от Дании (0:1 в октябре 2020 года).
- Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд побил рекорд своего соотечественника, который тоже был голкипером команды "Трех львов". В 1966-м году Гордон Бэнкс не пропускал 720 минут, а Пикфорд смог не пропустить 725 минут. Он побил рекорд и через 300 секунд пропустил шедевральный гол.
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