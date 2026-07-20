Трамп испортил историческое фото сборной Испании во время празднования победы на ЧМ (видео)

Президента США пытались убрать из кадра, однако он не уходил оттуда до момента поднятия кубка.

Президент США Дональд Трамп присоединился к празднованию сборной Испании на фоне победы на чемпионате мира.

Во время церемонии награждения он вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино вынес кубок победителям турнира. После чего оба президента должны были покинуть площадку, на которой команда должна была поднять кубок чемпионов мира.

Однако политик решил действовать по собственному сценарию. Трамп остался на месте и попал на финальное фото сборной Испании во время поднятия трофея.

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Инфантино лично пытался объяснить Трампу, что тот должен покинуть территорию, однако у него не получилось этого сделать. Эпические кадры уже разлетелись по соцсетям.

Финал ЧМ-2026 – результаты

Напомним, в финальном матче чемпионата мира по футболу сборная Испании обыграла Аргентину со счётом 1:0. Единственный гол в встрече забил Ферран Торрес на 106-й минуте матча.

Сборная Аргентины, которая за всю игру не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника, с 93-й минуты играла в меньшинстве – из-за грубого фола поле покинул полузащитник Энцо Фернандес.

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