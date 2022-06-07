В России не покажут английскую Премьер-лигу в следующем сезоне.

В сезоне-2022/2023 в России не покажут чемпионат Англии по футболу. АПЛ разорвет контракт с вещателем "Матч ТВ".

Как сообщает Daily Mail, 9 июня руководство английской Премьер-лиги проведет экстренное собрание, на котором примет решение об отказе транслировать футбол в стране, которая развязала войну в Украине.

Напомним, российский холдинг приобрел права на показ матчей английской Премьер-лиги в июле прошлого года. В сообщении отмечается, что клубы АПЛ из-за отказа от сделки с российским телевещателем не получат € 48 млн - именно в эту сумму оценивалась сделка.

После военного вторжения РФ в Украину английская Премьер-лига объявила о прекращении трансляции матчей в России, приостановив контракт с сервисом Okko. Сервис владел правами на показ АПЛ на территории РФ с 2019 года.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия и Беларусь не смогут транслировать Олимпийские игры 2026 и 2028 годов из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже три месяца.

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