Во вторник, 27 сентября, сборная Украины сыграет поединок шестого тура группового этапа Лиги наций против Шотландии. 

Победитель этого матча займет первое место в группе 1 дивизиона В и завоюет путевку в элитный дивизион Лиги наций УЕФА. 

Перед важнейшим матчем для сборной Украины лагерь нашей национальной команды в Кракове посетил чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик

Звездный боксер посетил тренировку "сине-желтых", лично пообщался с футболистами, поддержав их перед важным сражением.

Верим, что вдохновение от чемпиона мира поможет сборной Украины добиться успеха в игре с Шотландией.

Напомним, матч Украина - Шотландия пройдет в Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского. Обслужит эту встречу греческий судья Анастасиос Сидиропулос.

После пяти туров группового этапа Лиги наций в активе сборной Украины 10 набранных очков. Команда Петракова идет на второй позиции в группе 1 дивизиона В, отставая от Шотландии на два очка. 

Таким образом, сборной Украины нужно обязательно выигрывать у Шотландии, чтобы занять первое место и завоевать путевку в дивизион А Лиги наций. 

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