Во вторник, 27 сентября, сборная Украины сыграет поединок шестого тура группового этапа Лиги наций против Шотландии.
Победитель этого матча займет первое место в группе 1 дивизиона В и завоюет путевку в элитный дивизион Лиги наций УЕФА.
Перед важнейшим матчем для сборной Украины лагерь нашей национальной команды в Кракове посетил чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик.
Звездный боксер посетил тренировку "сине-желтых", лично пообщался с футболистами, поддержав их перед важным сражением.
Верим, что вдохновение от чемпиона мира поможет сборной Украины добиться успеха в игре с Шотландией.
Напомним, матч Украина - Шотландия пройдет в Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского. Обслужит эту встречу греческий судья Анастасиос Сидиропулос.
После пяти туров группового этапа Лиги наций в активе сборной Украины 10 набранных очков. Команда Петракова идет на второй позиции в группе 1 дивизиона В, отставая от Шотландии на два очка.
Таким образом, сборной Украины нужно обязательно выигрывать у Шотландии, чтобы занять первое место и завоевать путевку в дивизион А Лиги наций.