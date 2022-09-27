Александр Усик поддержал своих соотечественников перед матчем против Шотландии.

Во вторник, 27 сентября, сборная Украины сыграет поединок шестого тура группового этапа Лиги наций против Шотландии.

Победитель этого матча займет первое место в группе 1 дивизиона В и завоюет путевку в элитный дивизион Лиги наций УЕФА.

Перед важнейшим матчем для сборной Украины лагерь нашей национальной команды в Кракове посетил чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик.

Звездный боксер посетил тренировку "сине-желтых", лично пообщался с футболистами, поддержав их перед важным сражением.

Верим, что вдохновение от чемпиона мира поможет сборной Украины добиться успеха в игре с Шотландией.

Напомним, матч Украина - Шотландия пройдет в Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского. Обслужит эту встречу греческий судья Анастасиос Сидиропулос.

После пяти туров группового этапа Лиги наций в активе сборной Украины 10 набранных очков. Команда Петракова идет на второй позиции в группе 1 дивизиона В, отставая от Шотландии на два очка.

Таким образом, сборной Украины нужно обязательно выигрывать у Шотландии, чтобы занять первое место и завоевать путевку в дивизион А Лиги наций.

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