Экс-вратарь сборной Украины, главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился своим мнением о предстоящем матче квалификации ЧМ-2022 между украинцами и французами.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Франция.
Вирта цитирует meta-ratings.com.ua.
"Наших ребят не надо будет особо настраивать на матч с французами. Все отлично осознают его значение, чтобы бросить вызов чемпионам мира, нужно будет продемонстрировать свои лучшие качества", - считает Вирт.
По мнению специалиста, сборной Украины будет не хватать дисквалифицированного Александра Зинченко:
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"Конечно, будет не хватать в средней зоне дисквалифицированного Александра Зинченко. Ведь нужно будет не только отбирать мяч, но и придержать его, сделать острую передачу. И здесь Зинченко, который на "ты" с мячом, был бы очень нужен, а так в его отсутствие придется искать другие варианты перехода от защиты в наступление".
Также экс-вратарь выразил надежду, что голкипер Андрей Пятов сможет стать героем матча:
"Согласен, Андрей Пятов с казахами не выручил, но, думаю, что с французами будет играть именно он. Все же, опыт "горняка" даст о себе знать при выборе. Посмотрим, как оно будет вечером, если Пятов таки займет место в рамке, то пожелаю ему реабилитироваться и стать героем поединка. Цена ошибки будет чрезвычайно высока".
"Я не буду оригинален, конечно, французы - фавориты, однако нашим нужно брать пример со сборной Боснии и Герцеговины, которая в предыдущем туре сыграла на равных с чемпионами мира. Чем мы хуже?", - подытожил Вирт.
Украина - Франция: перед матчем
- 1 сентября Украина не смогла обыграть Казахстан, а Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).
- Положение в группе D перед матчем следующее: Франция - 8 очков (4 матча), Украина - 4 (4), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).
- Друг против друга Украина и Франция ранее играли 11 раз. "Желто-синие" победили в одном матче при четырех ничьих и шести поражениях.
- Противостояние двух команд рассудит скандальный рефери.
- Сборная Украины понесла еще одну кадровую потерю перед ответственным матчем с чемпионами мира. Французы также не смогут рассчитывать на ряд игроков.