Юрий Вирт считает, что Украине будет не хватать Александра Зинченко, но нашей сборной нужно взять пример с Боснии и Герцеговины.

Экс-вратарь сборной Украины, главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился своим мнением о предстоящем матче квалификации ЧМ-2022 между украинцами и французами.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Франция.

Вирта цитирует meta-ratings.com.ua.

"Наших ребят не надо будет особо настраивать на матч с французами. Все отлично осознают его значение, чтобы бросить вызов чемпионам мира, нужно будет продемонстрировать свои лучшие качества", - считает Вирт.

По мнению специалиста, сборной Украины будет не хватать дисквалифицированного Александра Зинченко:

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"Конечно, будет не хватать в средней зоне дисквалифицированного Александра Зинченко. Ведь нужно будет не только отбирать мяч, но и придержать его, сделать острую передачу. И здесь Зинченко, который на "ты" с мячом, был бы очень нужен, а так в его отсутствие придется искать другие варианты перехода от защиты в наступление".

Также экс-вратарь выразил надежду, что голкипер Андрей Пятов сможет стать героем матча:

"Согласен, Андрей Пятов с казахами не выручил, но, думаю, что с французами будет играть именно он. Все же, опыт "горняка" даст о себе знать при выборе. Посмотрим, как оно будет вечером, если Пятов таки займет место в рамке, то пожелаю ему реабилитироваться и стать героем поединка. Цена ошибки будет чрезвычайно высока".

"Я не буду оригинален, конечно, французы - фавориты, однако нашим нужно брать пример со сборной Боснии и Герцеговины, которая в предыдущем туре сыграла на равных с чемпионами мира. Чем мы хуже?", - подытожил Вирт.

Украина - Франция: перед матчем

1 сентября Украина не смогла обыграть Казахстан, а Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Положение в группе D перед матчем следующее: Франция - 8 очков (4 матча), Украина - 4 (4), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).

Друг против друга Украина и Франция ранее играли 11 раз. "Желто-синие" победили в одном матче при четырех ничьих и шести поражениях.

Противостояние двух команд рассудит скандальный рефери.

Сборная Украины понесла еще одну кадровую потерю перед ответственным матчем с чемпионами мира. Французы также не смогут рассчитывать на ряд игроков.

Автор: Антон Дударь