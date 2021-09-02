Килиан Мбаппе уже покинул расположение команды.

Звездный нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не сможет сыграть в матче квалификации ЧМ-2022 против сборной Украины.

Об этом сообщает L'Equipe.

В матче против Боснии и Герцеговины, который состоялся 1 сентября, Мбаппе получил ушиб голени. МРТ не выявила травмы, однако тренерский штаб сборной Франции решил не рисковать здоровьем игрока.

Нападающий ПСЖ уже покинул расположение французской сборной.

Напомним, ранее также стало известно, что сборной Франции не помогут полузащитник Н'Голо Канте и еще два футболиста.

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У Украины в матче не сыграет Александр Зинченко - он пропустит поединок из-за перебора карточек.

Украина - Франция: перед матчем

Матч украинской и французской сборных пройдет в Киеве 4 сентября. Начало встречи - в 21.45.

1 сентября Украина не смогла обыграть Казахстан, а Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Положение в группе D перед матчем следующее: Франция - 8 очков (4 матча), Украина - 4 (4), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).

Друг против друга Украина и Франция ранее играли 11 раз. "Желто-синие" победили в одном матче при четырех ничьих и шести поражениях.

Встречу украинцев и французов рассудит скандальный рефери.

Автор: Антон Дударь