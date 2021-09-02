Один из лучших полузащитников мира Н'Голо Канте не сможет принять участие в матче.

Полузащитник "Челси" и сборной Франции Н'Голо Канте не сможет принять участие в матче квалификации ЧМ-2022 против Украины.

Об этом сообщает L'Equipe.

Также матч пропустит еще один полузащитник Корентен Толиссо.

Оба игрока имеют травмы икроножных мышц. В сборной Франции перед матчем с Украиной их заменят Маттео Гендузи из "Марселя" и Адриен Рабьо из "Ювентуса".

Кроме того, в матче не сыграет защитник Жюль Кунде. Он получил красную карточку в игре против Боснии и Герцеговины и пропустит матч из-за дисквалификации.

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Украина - Франция: перед матчем

Матч украинской и французской сборных пройдет в Киеве 4 сентября.

1 сентября Украина не смогла обыграть Казахстан, а Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Положение в группе D перед матчем следующее: Франция - 8 очков (4 матча), Украина - 4 (4), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).

Друг против друга Украина и Франция ранее играли 11 раз. "Желто-синие" победили в одном матче при четырех ничьих и шести поражениях.

Автор: Антон Дударь