Ничья в матчах Украины и Франции, волевая победа Португалии.

1 сентября прошли матчи 4-го тура европейской квалификации на чемпионат мира-2022.

Сборная Украины не смогла обыграть Казахстан. А соперники "желто-синих" по группе Франция и Босния и Герцеговина сыграли вничью (французы с 51-й минуты были в меньшинстве).

Результаты всех матчей

Группа А

Португалия - Ирландия - 2:1

Люксембург - Азербайджан - 2:1

Положение команд: Португалия - 10 очков (4 матча), Сербия - 7 (3), Люксембург - 6 (3), Ирландия - 0 (3), Азербайджан - 0 (3)

Группа D

Казахстан - Украина - 2:2

Франция - Босния и Герцеговина - 1:1

Положение команд: Франция - 8 очков (4 матча), Украина - 4 (4), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3)

Группа F

Дания - Шотландия - 2:0

Фарерские острова - Израиль - 0:4

Молдова - Австрия - 0:2

Положение команд: Дания - 12 очков (4 матча), Израиль - 7 (4), Австрия - 7 (4), Шотландия - 5 (4), Фарерские острова - 1 (4), Молдова - 1 (4)

Группа G

Латвия - Гибралтар - 3:1

Норвегия - Нидерланды - 1:1

Турция - Черногория - 2:2

Положение команд: Турция - 8 очков (4 матча), Нидерланды - 7 (4), Черногория - 7 (4), Норвегия - 7 (4), Латвия - 4 (4), Гибралтар - 0 (4)

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Группа Н

Мальта - Кипр - 3:0

Россия - Хорватия - 0:0

Словения - Словакия - 1:1

Положение команд: Хорватия - 7 (4), Россия - 7 (4), Словакия - 6 (4), Словения - 4 (4), Мальта - 4 (4), Кипр - 4 (4)

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Украина в квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Украина в гостях сыграла вничью с Францией (1:1), дома не смогла обыграть Финляндию (1:1), разошлась миром с Казахстаном на своем поле (1:1) и в гостях (2:2)

Автор: Антон Дударь