Четвертьфиналисты чемпионата Европы проведут между собой спарринг.

Сборная Украины 8 сентября сыграет на выезде товарищеский матч против команды Чехии. Поединок пройдет в чешском городе Пльзень на "Дусан Арене". Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Чехия - Украина.

По мнению букмекеров, украинская команда с минимальным преимуществом является фаворитом этого противостояния.

Коэффициент на победу Чехии составляет 2,75, тогда как на успех команды Александра Петракова - 2,60. Ничья оценивается коэффициентом 3,30.

На то, что украинцы смогут не проиграть на выезде можно поставить за коэффициент 1,45. На победу Чехии или ничью - 1,50.

Чехия - Украина: перед матчем

Обе сборные на Евро-2020 дошли до стадии 1/4 финала.

История противостояний между командами насчитывает 4 встречи: дважды побеждала Украина (2:1 и 1:0), один раз была зафиксирована ничья (0:0) и еще один раз выиграла Чехия (4:0). Победы Украины состоялись в рамках Лиги наций, а остальные два матча были товарищескими.

Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный, Руслан Малиновский и Виталий Миколенко - этих игроков Александр Петраков отпустил в свои клубы. Зато шанс дебютировать могут получить хавбеки "Зари" Сергей Булеца и Владислав Кочергин, которых довызвали на сбор национальной команды.

В сентябре сборная Украины сыграла дважды вничью в рамках отбора на ЧМ-2022: в Нур-Султане с Казахстаном (2:2) и в Киеве с Францией (1:1). Чехия в сентябре выиграла у Беларуси (1:0) и уступила Бельгии (3:0) - обе игры были в квалификации ЧМ-2022.

Автор: Артем Будрин