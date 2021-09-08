Команда Александра Петракова проведет контрольный поединок.

Сборная Украины 8 сентября сыграет товарищеский матч в гостях против чешской сборной в городе Пльзень на стадионе "Дусан Арена".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Чехия - Украина.

Чехия - Украина: где смотреть матч

Начало встречи - в 21:45.

Обе сборные на Евро-2020 дошли до стадии 1/4 финала.

История противостояний между командами насчитывает 4 встречи: дважды побеждала Украина (2:1 и 1:0), один раз была зафиксирована ничья (0:0) и еще один раз выиграла Чехия (4:0).

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Обслуживать контрольный матч будет словацкая бригада арбитров во главе с Филиппом Гловой.

Товарищеский матч

Чехия - Украина

Онлайн-трансляция матча

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков накануне игры пообщался с журналистами:

"Завтра увидим на футбольном поле, заслужили ли давно игроки "Зари" вызов. Я уже с ребятами пообщался. Шанс сыграть для них завтра будет. Шанс такой: вышел за национальную сборную, сыграл, показал себя - будем рассчитывать; вышел и провалил - такое дело. Игровое время они завтра получат".

"Победа очень важна. Завтра для меня и парней результат будет сверхважным. Мы будем играть решающую игру в Хельсинки 9 октября. Нам нужен положительный результат, чтобы ребята туда ехали с ним".

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы перед игрой также поделился ожиданиями:

"Мы уже определились с большинством футболистов, которые завтра сыграют с первых минут. Это товарищеский поединок, но мы подходим к нему очень собранно и серьезно. Нас ожидает борьба с сильным соперником, которого не стоит недооценивать. Впрочем, я постараюсь привлечь к игре против Украины как можно больше футболистов".

Автор: Артем Будрин