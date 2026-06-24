Бывший игрок сборной Украины возглавит клуб с российскими корнями, - СМИ

Клуб принадлежит известному российскому футбольному блогеру.

Бывший игрок сборной Украины по футболу Дмитрий Чигринский в прошлом году может возглавить кипрский футбольный клуб "Красава". Об этом сообщает инсайдерское издание This is Mappa.

По данным источника, в настоящее время клуб находится на завершающем этапе заключения соглашения с Дмитрием Чигринским. На данный момент стороны уже достигли устной договоренности по всем условиям контракта, и осталось только его подписать. Также сообщается, что решающую роль в переговорах и сближении обеих сторон к заключению соглашения сыграл президент клуба Евгений Савин.

Какое отношение имеет ФК "Красава" к России

Президент клуба Евгений Савин - бывший российский футболист и блогер. В 2021 году он основал клуб с таким же названием непосредственно в России. Тогда этот клуб играл в третьем по рангу местном дивизионе.

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После начала полномасштабной войны Савин уехал из России самостоятельно и перенес свой бренд на Кипр. Там он выкупил один из клубов низшей лиги и переименовал его в "Красава-Ипсонас". В прошлом сезоне этот клуб дебютировал в высшем дивизионе кипрского чемпионата, заняв 10-е место в общем зачёте.

Сам Савин в 2022 году осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину. Также он неоднократно заявлял, что придерживается "жесткой антивоенной позиции" и из-за этого был вынужден уехать из РФ. Одной из причин эмиграции Савина стало его интервью с украинскими футболистами, которые рассказали о действиях РФ на территории Украины.

Что известно о Дмитрии Чигринском

Чигринский за свою карьеру выступал за ряд клубов. В частности, за донецкий "Шахтер", "Днепр" и "Барселону". Он является победителем Кубка УЕФА и многократным чемпионом Украины. Также Чигринский провел 29 матчей за сборную Украины.

Новости футбола

Напомним, в настоящее время в Северной Америке проходит Чемпионат мира по футболу. Он уже принес ряд исторических рекордов для этого турнира. В частности, в последнем матче сборной Аргентины звездный нападающий Лионель Месси побил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству забитых мячей на этом турнире. Аргентинец оформил дубль в ворота Австрии, благодаря чему поднялся на первую строчку списка бомбардиров ЧМ за всю историю, имея в активе в общей сложности 18 голов.

Между тем Криштиану Роналду установил ещё одно историческое достижение. Он стал самым возрастным игроком, когда-либо оформившим дубль в рамках финальных частей чемпионатов мира по футболу. Это произошло в матче сборной Португалии против Узбекистана.

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