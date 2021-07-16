Действующий чемпион Украины "Динамо" не является главным фаворитом, но и "Шахтер" котируется не выше.

Букмекеры опубликовали коэффициенты на будущего обладателя титула чемпиона Украины-2021/22.

Киевское "Динамо", которое будет защищать звание чемпиона, не ушло в отрыв и имеет такие же шансы на итоговый успех, как и донецкий "Шахтер". Букмекеры на обоих главных фаворитов соревнований предлагают одинаковый коэффициент - 1,90.

Третьей силой УПЛ продолжает быть луганская "Заря". Вероятность того, что подопечные Виктора Скрипника возьмут золотые медали оценивается коэффициентом 12,00.

В остальные команды УПЛ букмекеры слабо верят. По их мнению, лучшие шансы на триумф среди других клубов имеют "Колос" и СК "Днепр-1" - коэффициент на оба коллектива составляет 50,00.

Напомним, что начиная с нового сезона на футболках клубов УПЛ будет красоваться лозунг "Слава Украине!".

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Украинская Премьер-лига 2021-2022: что нужно знать

С нового сезона чемпионат Украины расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.

Из первой лиги в УПЛ поднялись "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".

Уже утвержден календарь первого круга УПЛ.

Также известно расписание матчей первого тура чемпионата Украины-2021/22.

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Автор: Артем Будрин