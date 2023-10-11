Сборная Украины сыграет против Северной Македонии 14 октября в Праге.

8 октября сборная Украины начала подготовку к октябрьским играм квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Полузащитник "сине-желтых" Егор Назарина прокомментировал предстоящие матчи. Он отметил, что Украина обязана брать очки в этих играх.

"Очень приятно работать с таким тренером, с таким составом тренеров. Я познакомился с ними на прошлом сборе, у меня очень приятные ощущения от работы с таким тренерским составом.

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Виден европейский подход этого тренерского штаба, чего не слишком много в украинском футболе. Потому работаем.

Это вдохновляет, когда все интересно, когда все с мячом, когда тебе объясняют, что от тебя хотят видеть на футбольном поле. Это мотивирует. Гораздо приятнее работать в таком состоянии.

Матчи с Северной Македонией и Мальтой будут по-своему сложными. Полагаю, мы будем в роли фаворита. Эти матчи не менее важны для нас, чем были игры с Италией и Англией. Это матчи, в которых нам нужно побеждать. Будем готовиться. Надеюсь, достигнем положительного результата", - сказал Назарина в интервью YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

Напомним, номинально домашний поединок сборной Украины против Северной Македонии пройдет в Праге 14 октября. 17 октября подопечные Сергея Реброва сыграют против Мальты на выезде.

Добавим, что сборная Украины занимает третье место в группе C отбора на Евро-2024 по футболу. У "сине-желтых" 7 очков в активе. Столько же баллов имеют Италия (2-е место) и Северная Македония (4-е место). Лидирует в группе Англия (13 очков), Мальта (0 очков) - последняя.

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