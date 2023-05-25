"Брайтон" обеспечил себе место в групповом раунде Лиги Европы.

В среду, 24 мая, состоялся перенесенный поединок 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Брайтон" и "Манчестер Сити".

Игра проходила на стадионе "Амекс".

Подопечные бывшего тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби неожиданно отобрали очки у действующего чемпиона АПЛ, завершив поединок вничью со счетом 1:1, и гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги Европы следующего сезона.

В составе "Сити" голом отличился Фил Фоден на 25-й минуте. За "Брайтон" на 38-й минуте отличился Хулио Энкисо. Парагвайский полузащитник забил в ворота "горожан" невероятным ударом с дальней дистанции.

"Брайтон" - "Манчестер Сити" - 1:1

Голы: Энкисо, 38 - Фоден, 25

"Брайтон": Стил, Гросс, ван Хекке, Колуилл, Эступиньян, Гилмор (Мак Аллистер 52), Кайседо, Буонанотте (Велтман 75), Энкисо (Фергюсон 52), Митома, Уэлбек (Ундав 75)

"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Родри, Стоунз, Уокер, Силва (Филлипс 84), Гюндоган, Де Брюйне (Альварес 57), Фоден, Холанд, Марез

Предупреждения: Велтман 89, ван Хекке 90+1 - Силва 41

Видео голов:

Для "Манчестер Сити" этот матч не имел никакого турнирного значения. "Горожане" досрочно стали чемпионами АПЛ после того, как "Арсенал" сенсационно проиграл "Ноттингему" в 37-м туре чемпионата Англии. В активе "Сити" 89 набранных очков. "Брайтон" с 62 баллами закрепил за собой шестую позицию.

После игры главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил неожиданную потерю очков в противостоянии с "Брайтоном". Испанский специалист отметил, что накануне его команда бурно отмечала завоевание чемпионского титула, но несмотря на это показала достойную игру.

"Исключительная встреча. Поздравляем "Брайтон" с заслуженным выходом в Лигу Европы. Игра состоялась через 48 часов после того, как мы выпили весь алкоголь в Манчестере. Несмотря на это, мы действовали достойно и показали, почему стали чемпионами.

Мы не должны сбавлять набранный темп. Я этого не увидел в матче с "Челси", я этого не увидел сейчас. В течение недели мы должны отдыхать, восстанавливаться морально. Последние шесть месяцев были непростыми", - приводит слова Гвардиолы BBC.

В заключительном туре АПЛ "Манчестер Сити" сыграет против "Брентфорда", а "Брайтон" встретится с "Астон Виллой". Оба матча состоятся 28 мая.

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