УЕФА может отстранить все боснийские команды от участия в турнирах под своей эгидой.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрабатывает пакет санкций для Боснии и Герцеговины, если их товарищеский матч со сборной РФ все же состоится.

Ранее УЕФА задекларировал, что проведение товарищеских поединков не относится к их юрисдикции. Однако спортивные организации исполняют международные законы и требования, в частности санкции, которые наложили на РФ Евросоюз и США.

Таким образом, боснийскую футбольную федерацию позднее будет ожидать наказание.

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Пакет санкций, которые готовят в УЕФА, включает отстранение боснийских команд от всех европейских турниров. Это будет касаться как клубов, так и сборных разных уровней. Также федерация Боснии и Герцеговины лишится финансирования от разнообразных проектов УЕФА и ФИФА. Об этом сообщает издание Avaz.

Ранее Исполком УАФ призвал руководство футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины отменить решение о товарищеской встрече с РФ. Также УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения матча.

Как сообщалось ранее, сборная Боснии и Герцеговины планирует провести товарищеский матч против сборной россии 19 ноября в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, лидеры сборной Боснии и Герцеговины уже выразили солидарность с Украиной и заявили, что будут бойкотировать товарищеский матч с Россией.

Добавим, что Босния и Герцеговина была соперником сборной Украины в группе квалификации на чемпионат мира-2022. Во Львове команды сыграли вничью (1:1), а на выезде украинцы обыграли балканцев (0:2) и завоевали путевку в плей-офф отбора на мундиаль.

Напомним, УЕФА оставил в силе отстранение клубов и сборных России от участия в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Позже УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

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