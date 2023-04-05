Илья Забарный сыграл свой первый матч в английской Премьер-лиге.

Во вторник, 4 апреля, был сыгран перенесенный поединок воьсмого тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Борнмут" и "Брайтон".

Игра проходила на стадионе "Виталити" и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Счет в игре был открыт на 28-й минуте - 18-летний ирландский форвард Эван Фергюсон отличился потрясающим ударом пятой в одно касание.

На 85-й минуте в составе "Борнмута" на поле вышел экс-футболист "Динамо" Илья Забарный. Эта игра стала дебютной для него в английской Премьер-лиге.

К сожалению, дебют у украинского защитника был не очень успешным. Именно после ошибки Забарного "вишенки" пропустили второй мяч на 90+1-й минуте - гол забил Хулио Энкисо.

"Борнмут" - "Брайтон" - 0:2

Голы: Фергюсон, 27, Энкисо, 90+1

"Борнмут": Нету, Смит, Стивенс, Сенеси (Забарный, 85), Келли, Уттара, Траоре (Брукс, 72), Лерма, Кристи (Тавернье, 58), Биллинг, Соланке

"Брайтон": Стил, Эступиньян, Уэбстер, Данк, Велтман, Кайседо (Айари, 80), Гросс, Митома (Ундав, 90+3), Мак Аллистер (Энкисо, 72), Марч, Фергюсон (Уэлбек, 73)

Предупреждения: Кук, 90+5 - Стил, 60

Обзор матча:

Статистический портал SofaScore оценил выступление Ильи Забарного в 6,0 балла. Это самая низкая оценка среди всех игроков "Борнмута". Лучшим футболистом "вишен" стал Дефферсон Лерма - 7,9 балла.

Напомним, Илья Забарный перешел в "Борнмут" зимой из киевского "Динамо" за 25 миллионов евро, однако долгое время не мог дебютировать в АПЛ, поскольку восстанавливался после травмы.

Добавим, что "Брайтон" возглавляет бывший наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби. "Чайки" занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 46 баллами в активе. "Борнмут" набрал 27 баллов и идет на 18-м месте.

Ранее сообщалось, что лондонский "Челси" рассматривает Роберто Де Дзерби как одного из кандидатов на место главного тренера команды. Эта должность стала вакантной после того, как клуб отправил в отставку Грэма Поттера.

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