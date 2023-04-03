Команду Михаила Мудрика может возглавить Роберто Де Дзерби, ранее работавший с украинцем в "Шахтере".

Лондонский "Челси", который накануне отправил в отставку Грэма Поттера, занимается поисками нового главного тренера.

Как сообщалось ранее, руководство "синих" приняло решение, что до конца этого сезона команду будет тренировать исполняющий обязанности главного тренера Бруно Сальтор. Новый наставник приступит к обязанностям в летнее межсезонье.

Как сообщает журналист Мигель Дилейни, "Челси" рассматривает троих кандидатов на должность нового тренера: Роберто Де Дзерби, Юлиана Нагельсмана и Маурисио Почеттино.

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При этом, как утверждает источник, бывший тренер "Шахтера" Де Дзерби является одной из приоритетных кандидатур.

Стоит отметить, что итальянский специалист сейчас возглавляет "Брайтон" и переманить его будет довольно сложно. Примечательно, что Де Дзерби пришел в "Брайтон" на место того же Грэма Поттера, ушедшего в "Челси".

Юлиан Нагельсман и Маурисио Почеттино сейчас свободны и договориться с ними будет легче.

В частности, немецкий специалист две недели назад был уволен с поста тренера "Баварии" и сейчас открыт к новым предложениям.

Отмечается, что Нагельсманом интересуется также лондонский "Тоттенхэм".

Некоторые СМИ сообщают, что руководство "Челси" уже начало переговоры с экс-тренером "Баварии", но эта информация не имеет официального подтверждения.

Маурисио Почеттино в июле 2022 года был уволен с должности главного тренера ПСЖ и с тех пор находится без работы. Аргентинским специалистом, помимо "Челси", интересуется также миланский "Интер" и мадридский "Реал".

Напомним, Грэм Поттер возглавил "Челси" в сентябре прошлого года, после того как клуб уволил немецкого специалиста Томаса Тухеля.

После 29-ти туров "синие" занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, что является абсолютным провалом для клуба. Особенно учитывая, что "Челси" за два последних трансферных окна потратил на покупку новых игроков более 600 миллионов евро.

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