Марокканские болельщики начали громить французские города после поражения их команды в полуфинале ЧМ-2022.

В среду, 14 декабря, сборная Франции в 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу одолела национальную команду Марокко со счетом 2:0. Благодаря этой победе подопечные Дидье Дешама вышли в финал мундиаля, который принимает Катар.

После завершения игры марокканские болельщики начали устраивать массовые беспорядки и громить французские города.

По информации RMC Sport, самые жесткие столкновения были в городе Монпелье, где в результате конфликта фанатов погиб 14-летний мальчик.

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К автомобилю, в котором находились болельщики "трехцветных", подошли неизвестные и стали срывать флаг национальной команды, торчащий из окна. Водитель резко тронулся с места и ударил 14-летнего мальчика. От полученных повреждений последний скончался в клинике.

Беспорядки начались также в Париже и других городах Франции. Кроме того, столкновения футбольных фанатов произошли и в Брюсселе в Бельгии, где также проживает много этнических марокканцев.

Французские СМИ сообщают, что правоохранители заранее готовились к вероятным протестам. На улицах Парижа и других городов Франции было задействовано в общей сложности около 10 тысяч силовиков.

Добавим, что когда сборная Марокко обыграла Португалию в 1/4 финала ЧМ-2022 на прошлой неделе, тогда 20 тысяч болельщиков вышли на Елисейские поля, чтобы отпраздновать историческую победу. Тогда между фанатами и полицией также произошли столкновения.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сыграют сборные Франции и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле на стадионе "Лусаил Айконик".

Сборная Марокко, в свою очередь, сыграет в матче за третье место с национальной командой Хорватии. Эта игра пройдет 17 декабря.

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