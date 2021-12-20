Жена защитника "Шахтера" поделилась новым снимком с отдыха.

Украинская журналистка и модель Дарья Савина, которая является женой защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря, поделилась откровенными фото с отдыха на Мальдивах.

В своем Instagram Савина выложила серию снимков, на которых она полностью обнаженная позирует в пенной ванне с лепестками цветов.

Данным снимком Дарья поздоровалась со своими подписчиками.

"Доброе утро, мир", - написала Савина.

Валерий Бондарь в комментарии под фото написал: "Ты мой мир, моя жизнь".

Читайте такжеФутболист Шахтера и сборной Украины в 19 лет станет отцом (фото)Пост менее чем за час собрал почти 4 тысячи лайков и десятки комментариев, в которых поклонники Савиной выражали свое восхищение красотой ведущей: "Богиня", "Какая красота Даша, Вы очаровательная", "Очаровательная", "Самая сексуальная", "Красавица", "Сексуальная" и так далее.

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Автор: Владимир Медяник