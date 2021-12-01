Хорхе Месси вступился за сына.

Отец звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси Хорхе ответил критикам, которые считают, что форвард "Пари Сен-Жермен" не заслужил "Золотой мяч" в этом году.

После церемонии вручения "Золотого мяча", который Месси выиграл в седьмой раз, на аргентинского нападающего, организаторов премии и тех, кто принимал участие в голосовании, вылилось немало критики, как от простых болельщиков, так и от известных людей - например, от Игоря Беланова.

Хорхе Месси в Instagram выложил фото сына с "Золотым мячом" и лаконично ответил хейтерам.

"Бла-бла-бла... Продолжайте", - написал он.

Напомним, многие считают, что "Золотой мяч" должен был выиграть форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски.

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Лионель Месси: седьмой "Золотой мяч"

Месси в седьмой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Месси - рекордсмен по выигранным "Золотым мячам". Он на две награды опережает португальца Криштиану Роналду.

В этом году аргентинский нападающий выиграл Кубок Америки со своей национальной сборной, а с "Барселоной" в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Испании.

В 2021 году Месси забил 41 гол и отдал 17 голевых передач в 56 матчах во всех турнирах. Он становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании 2020-2021 и Кубка Америки.

После своей победы Месси обратился к Роберту Левандовски.

Автор: Антон Дударь