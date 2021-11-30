Бывший футболист "Динамо" считает, что Левандовски больше заслужил получить "Золотой мяч".

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси стал обладателем награды "Золотой мяч" по итогам 2021 года. В борьбе за этот приз он опередил форварда "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовски.

Обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов поделился своим мнением о вручении приза лучшему игроку.

По мнению легендарного экс-игрока "Динамо", награду лучшему футболисту по итогам 2021 года должны были вручить не аргентинскому форварду, а поляку Роберту Левандовски. Нападающий "Баварии" провел выдающийся сезон и заслужил этот приз больше. Беланов отметил, что Олег Блохин придерживается такого же мнения.

"Я в шоке! Роберта Левандовски просто обокрали!

Читайте также"Золотой мяч-2021": Роналду гневно ответил главному редактору France FootballНа мой взгляд, это несправедливо и неправильно. Говорил по этому поводу и со своим бывшим одноклубником и обладателем "Золотого мяча" Олегом Блохиным, который точно такого же мнения. Странная какая-то ситуация. Я такого, признаться, не ожидал и поэтому очень расстроился. Да, спору нет: Лионель Месси - звезда мировой величины, суперфутболист. Ничуть не умаляя достоинства аргентинского самородка, я все же считаю, что именно поляк должен был получить "Золотой мяч" как лучший футболист 2021 года. Мне очень жалко было парня, когда я увидел его во время телетрансляции из Парижа.

Видимо, что-то происходит в этом мире, что не поддается объяснению. И каким образом определяют лучшего, я не могу понять. Левандовски в прошлом году вполне заслуженный "Золотой мяч" не дали, хотя форвард "Баварии" целеустремленно шел к этому. Нынешняя ситуация точь-в-точь напоминает 2012 год, когда в таком же положении оказался испанец Андрес Иньеста. Он тогда блистал яркой игрой в "Барселоне", а со сборной Испании стал чемпионом Европы", - приводит слова Беланова Meta-ratings.com.ua.

Напомним, в этом году в голосовании принимали участие 30 номинантов на "Золотой мяч" и 180 журналистов.

"Золотой мяч-2021": итоги

Обладателем награды стал аргентинский нападающий Лионель Месси.

Обладатель "Копа Трофи" - Педри ("Барселона").

Лучший нападающий года - Роберт Левандовски ("Бавария").

Обладательницей женского "Золотого мяча-2021" стала Алексия Путельяс ("Барселона").

Обладатель "Яшин Трофи" - Джанлуиджи Доннарумма ("Милан" / ПСЖ).

Лучший клуб года - "Челси" (Англия).

Автор: Владимир Медяник