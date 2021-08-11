Победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы разыграют еврокубковый трофей.

11 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между английским "Челси" и испанским "Вильярреалом". Команды сыграют на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Вильярреал".

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Начало встречи - в 22.00.

"Челси" будет бороться за трофей на правах победителя Лиги чемпионов, а "Вильярреал" - как победитель Лиги Европы.

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"Челси"

"Челси" в финале Лиги чемпионов 2020-2021 обыграл "Манчестер Сити", хоть и считался аутсайдером матча. Победу лондонцам принес гол Кая Хаверца.

"Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов, а за Суперкубок будет сражаться уже в пятый раз. Завоевать этот трофей лондонцам удалось лишь один раз - в 1998 году.

В летнее межсезонье "Челси" не был активен на трансферном рынке, но ожидается, что вскоре "синие" оформят трансфер нападающего Ромелу Лукаку за 115 миллионов евро. В то же время покинул команду форвард Оливье Жиру.

"Вильярреал"

"Вильярреал" в финале Лиги Европы сенсационно обыграл "Манчестер Юнайтед". Судьба трофея решилась в фантастической серии пенальти.

Тренер "Вильярреала" Унаи Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы, в то же время "Вильярреал" завоевал трофей впервые в истории.

Теперь испанский клуб впервые будет бороться за Суперкубок УЕФА. Эмери дважды не мог выиграть этот трофей с "Севильей".

В летнее межсезонье "Вильярреал" покинул нападающий Карлос Бакка, ему на замену за 12 миллионов был куплен форвард "Реймса" Булайе Диа. Также клуб выкупил контракт защитника Хуана Фойта (за 15 миллионов) и подписал полузащитника Ману Морланеса.

Слова перед матчем

Главный тренер "Челси" Томас Тухель:

"Разве можно начать новый сезон лучше, чем очередным еврофиналом. Отношусь к Эмери и "Вильярреалу" с огромным уважением. Скоро трофей Лиги Европы переименуют в трофей Эмери. Он невероятен. Уверен, соперник подойдет к матчу с ощущением, что ему нечего терять. Мы же сделаем все, чтобы завоевать кубок".

Главный тренер "Севильи" Унаи Эмери:

"Хочу выиграть Суперкубок, так как прежде в нем не побеждал. Участвовал в нем дважды и оба раза проигрывал. Победа стала бы отличным способом подвести черту под прошлым сезоном. Мы снова можем вписать себя в историю и добиться чего-то невероятного на старте нового сезона. Суперкубок покажет, на что мы способным в матче с таким грандом, как "Челси" - лучшей, на мой взгляд, командой планеты".

Ориентировочные составы

"Челси": Менди, Зума, Тьяго Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо, Хаверц, Зиеш, Вернер

"Вильяреал": Асенхо, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Ману Тригерос, Ману Морланес﻿, Капу, Альберто Морено, Жерар Морено, Диа

Арбитр

Судить встречу будет российский арбитр Сергей Карасев.

Автор: Антон Дударь