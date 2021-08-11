Английский и испанский клубы разыграют трофей.

11 августа в Белфасте пройдет матч за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом". Команды сыграют на стадионе "Виндзор Парк".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Вильярреал".

Челси - Вильярреал: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

"Челси" будет бороться за трофей на правах победителя Лиги чемпионов 2020-2021, а "Вильярреал" - как триумфатор Лиги Европы.

Челси - Вильярреал: прогноз букмекеров

Суперкубок УЕФА будет разыгран в 46-й раз в истории.

Суперкубок УЕФА

Челси - Вильярреал

Онлайн-трансляция матча

Главным арбитром матча будет Сергей Карасев из России.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель:

"Разве можно начать новый сезон лучше, чем очередным еврофиналом! Отношусь к Унаю Эмери и "Вильяреалу" с огромным уважением. Скоро трофей Лиги Европы переименуют в трофей Уная Эмери! Он невероятен. Уверен, соперник подойдет к матчу с ощущением, что ему нечего терять. Мы же сделаем все, чтобы завоевать кубок".

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери:

Хочу выиграть Суперкубок УЕФА, так как прежде в нем не побеждал. Участвовал в нем дважды [в 2014 и 2015 годах с "Севильей"] и оба раза проигрывал. Победа стала бы отличным способом подвести черту под прошлым сезоном. Мы снова можем вписать себя в историю и добиться чего-то невероятного на старте нового сезона. Суперкубок УЕФА покажет, на что мы способным в матче с таким грандом, как "Челси" - действующим клубным чемпионом Европы и лучшей, на мой взгляд, командой планеты".

И для "Челси", и для "Вильярреала" матч за Суперкубок будет первым официальным поединком в сезоне.

"Челси" может выиграть Суперкубок во второй раз в истории. Для "синих" это пятый матч за трофей. "Вильярреал" играет за Суперкубок впервые.

Вид с трибун на "Виндзор Парке", где сыграют команды.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов "Челси" минимально обыграл "Манчестер Сити" (1:0). "Вильярреал" в финале Лиги Европы победил "Манчестер Юнайтед" - 1:1 и 11:10 по пенальти.

Автор: Артем Будрин