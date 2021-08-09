Поединок между английским и испанским клубами ознаменует открытие европейского сезона.

11 августа в столице Северной Ирландии, Белфасте, состоится матч за Суперкубок УЕФА-2021. Английский "Челси" и испанский "Вильярреал" на правах победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона разыграют между собой трофей.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Вильярреал".

Лондонский "Челси", по мнению букмекеров, является фаворитом противостояния. Коэффициент на победу английского клуба в основное время составляет 1,81, в то время, как на "Вильярреал" - 4,98. Ничья оценивается в 3,80.

На то, что именно игроки "Челси" поднимут трофей над головой предлагается коэффициент 1,39. А итоговый успех "Вильярреала" оценен в 3,12.

Челси - Вильярреал: перед матчем

Игра пройдет на стадионе "Виндзор Парк". Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

В прошлом сезоне обе команды выиграли евротрофеи: "Челси" в финале Лиги чемпионов одолел "Манчестер Сити", а "Вильярреал" в решающем поединке Лиги Европы обыграл "Манчестер Юнайтед". Именно так эти клубы получили право сыграть за Суперкубок УЕФА-2021.

На стадион "Виндзор Парк" в Белфасте будет допущено максимум 13 000 зрителей.

Для "Вильярреала" это будет дебютная игра за Суперкубок УЕФА. А вот "Челси" уже 4 раза в своей истории боролся за этот трофей. Завоевать лондонцам этот титул удалось лишь однажды - в 1998 году. Тогда "Челси" обыграл "Реал". А в 2012, 2013 и 2019 годах "Челси" уступал в поединке за Суперкубок УЕФА: "аристократы" последовательно проигрывали мадридскому "Атлетико", "Баварии" и "Ливерпулю".

Наставник "Вильярреала" Унаи Эмери трижды играл за Суперкубок УЕФА и во всех случаях терпел поражение. Эмери тренируя "Севилью" боролся за этот трофей неоднократно: в 2014 и 2016 годах его остановил "Реал", а в 2015 году "Барселона" переиграла "Севилью".

Матч в Белфасте между "Челси" и "Вильярреалом" рассудит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Автор: Артем Будрин