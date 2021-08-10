Унаи Эмери - главный тренер Вильярреала / фото ФК Вильярреал
11 августа "Челси" и "Вильярреал" в Северной Ирландии разыграют между собой Суперкубок УЕФА. Игра состоится на арене "Виндзор Парк" в Белфасте.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Вильярреал".
Челси - Вильярреал: где смотреть матч
Трансляцию поединка английского и испанского клубов можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.
Начало встречи - в 22.00.
Читайте такжеЧелси - Вильярреал: прогноз букмекеров на матч Суперкубка УЕФА
Челси - Вильярреал: перед матчем
- Игра пройдет на стадионе "Виндзор Парк". Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
- В прошлом сезоне обе команды выиграли евротрофеи: "Челси" в финале Лиги чемпионов одолел "Манчестер Сити", а "Вильярреал" в решающем поединке Лиги Европы обыграл "Манчестер Юнайтед". Именно так эти клубы получили право сыграть за Суперкубок УЕФА-2021.
- На стадион "Виндзор Парк" в Белфасте будет допущено максимум 13 000 зрителей.
- Для "Вильярреала" это будет дебютная игра за Суперкубок УЕФА. А вот "Челси" уже 4 раза в своей истории боролся за этот трофей. Завоевать лондонцам этот титул удалось лишь однажды - в 1998 году. Тогда "Челси" обыграл "Реал". А в 2012, 2013 и 2019 годах "Челси" уступал в поединке за Суперкубок УЕФА: "аристократы" последовательно проигрывали мадридскому "Атлетико", "Баварии" и "Ливерпулю".
- Наставник "Вильярреала" Унаи Эмери трижды играл за Суперкубок УЕФА и во всех случаях терпел поражение. Эмери тренируя "Севилью" боролся за этот трофей неоднократно: в 2014 и 2016 годах его остановил "Реал", а в 2015 году "Барселона" переиграла "Севилью".
- Матч в Белфасте между "Челси" и "Вильярреалом" рассудит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.