Украинский клуб во 2-м туре будет принимать соперника из Италии.

Луганская "Заря" в рамках 2-го тура Лиги конференций сыграет с итальянской "Ромой". Матч пройдет на "Славутич-Арене" в Запорожье.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Рома".

Заря - Рома: где смотреть матч

Начало встречи - в 19.45.

"Заря"

Луганский клуб оказался в Лиге конференций после того, как не смог пройти венский "Рапид" в квалификации Лиги Европы, дважды проиграв - 0:3 и 2:3.

"Заря" неубедительно стартовала в новом сезоне. Лишь перед встречей с "Ромой" команде Виктора Скрипника впервые удалось одержать две победы подряд. Луганчане в рамках УПЛ разгромили "Черноморец" (3:0), а затем "Днепр-1" (4:0).

Старт в Лиге конференций, напомним, получился для "Зари" неудачным. В гостях украинский клуб проиграл чемпиону Норвегии "Буде-Глимт" - 1:3.

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"Рома"

Римский клуб летом возглавил легендарный Жозе Моуринью. Под его руководством команда стартовала с шести подряд побед во всех турнирах, но в последних матчах забуксовала.

В трех последних турах Серии А "Рома" дважды проиграла при одной победе: "Вероне" (2:3) и "Лацио" (2:3). Обыграть удалось "Удинезе" (1:0). В таблице чемпионата Италии римляне после шести туров идут четвертыми.

В квалификации Лиги конференций "Рома" прошла турецкий "Трабзонспор" (2:1 и 3:0), а в первом туре группового этапа разгромила софийский ЦСКА - 5:1.

Ориентировочные составы

"Заря": Мацапура, Хомченовский, Цвек, Вернидуб, Фаворов, Назарина, Кабаев, Кочергин, Булеца, Аллахьяр, Гладкий

"Рома": Руй Патрисью, Винья, Ибаньес, Смоллинг, Карсдорп, Кристанте, Пеллегрини, Верету, Перес, Борха, Шомуродов

Слова перед матчем

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Я надеюсь, что у нас будут шансы хорошо сыграть и рассчитывать на позитивный результат. Будет очень тяжело, но нет ничего невозможного, в футболе тем более. Жозе Моуринью - живая легенда, который приезжает к нам в гости и это большая честь. Очень большой опыт не только для ребят, но и для меня в особенности".

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью:

"Мы смотрели игры "Зари" в Лиге Европы, против "Буде-Глимта" и главные матчи в Украине. Не знаю, изменят ли они что-то завтра, но они всегда играли в очень трудолюбивые 4-4-2, это очень организованная команда. Сложно, но мы хотим победить. У меня есть опыт игр в Украине. С "Ромой" будет четвертый раз - победа здесь никогда не давалась легко".

Арбитр

Судить матч будет португальский рефери Луиш Годиньо.

Автор: Антон Дударь