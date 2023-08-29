Первая встреча команд завершилась победой турецкого клуба.

В четверг, 31 августа, киевское "Динамо" сыграет ответный матч квалификации Лиги конференций УЕФА против турецкого "Бешикташа".

Встреча команд пройдет на стадионе "Водафон Парк" в Стамбуле (Турция).

Первая встреча команд завершилась победой турецкого клуба со счетом 3:2. Голами в составе "Бешикташа" отличись Абубакар, Колли и Зайнутдинов. За "Динамо" забивали Шапаренко и Волошин.

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Отметим, что "Бешикташ" и "Динамо" имеют большую историю личных встреч. Впервые команды встретились в 1987 году. За это время клубы сыграли уже 12 игр, с учетом первого матча в этом розыгрыше Лиги конференций. Статистика личных встреч на стороне "Динамо". На счету киевского клуба шесть побед, четыре раза выиграл турецкий коллектив и еще дважды команды сыграли вничью.

Бешикташ - Динамо: трансляция

Ответный матч "Бешикташа" против "Динамо" на территории Украины в прямом эфире покажут телеканал 2+2 и YouTube-канал FootballHub.

Также прямая трансляция этой встречи будет доступна на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Напомним, на пути к раунду плей-офф квалификации Лиги конференций "Динамо" выбило греческий "Арис" (0:1, 2:1(6:5 пен)), а "Бешикташ" прошел "Тирану" (3:1, 2:0) из Албании и "Нефтчи" (3:1, 2:1) из Азербайджана.

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