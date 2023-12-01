"Бешикташ" на своем поле разгромное проиграл бельгийскому "Брюгге".

В четверг, 30 ноября, состоялся поединок пятого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА, в котором "Бешикташ" принимал "Брюгге".

Игра проходила на стадионе "Тубраш" в Стамбуле и завершилась полным фиаско турецкого гранда.

Футбольсты бельгийского клуба открыли счет в самом дебюте встречи - на 4-й минуте гол с передачи Де Куйпера забил Нильсен. Спустя 10 минут гости удвоили свое преимущество - отличился бразильский нападающий Тьяго. На 1-й минуте второго тайма Тьяго забил третий мяч бельгийцев, оформив дубль в этой встрече. А на 50-й минуте Оньедика довел счет до крупного, забив после передачи Скураса. Точку в погроме "Бешикташа" поставил Сков Ольсен, забивший пятый мяч "Брюгге" на 70-й минуте.

Видео дня

"Бешикташ" - "Брюгге" - 0:5

Голы: Нильсен 4, Игор Тиаго 14, 46, Нвадике 50, Ольсен 69

Обзор матча:

"Брюгге" набрал 13 очков и уверенно лидирует в группе D. "Бешикташ" с 1 баллом занимает последнее место в группе. На второй позиции в группе идет "Буде/Глимт" с 10 очками, а на третьей строчке расположился "Лугано" - 4 балла.

В заключительном туре группового турнира Лиги конференций "Бешикташ" сыграет против "Лугано", а "Брюгге" встретится с норвежским клубом "Буде/Глимт".

Напомним, именно турецкий "Бешикташ" выбил киевское "Динамо" из Лиги конференций. В квалификации турецкий клуб дважды обыграл киевлян (3:2 и 1:0).

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