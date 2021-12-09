Бывший игрок "Динамо" помог "Бенфике" обыграть киевлян.

Киевское "Динамо" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов играло в гостях против португальской "Бенфики". Игра завершилась победой лиссабонских "орлов" со счетом 2:0.

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук, который открыл счет в поединке, получил от авторитетного портала WhoScored самую высокую оценку.

WhoScored оценил действия 26-летнего украинца в 8,1 балла, тем самым признав его лучшим игроком встречи.

Напомним, Роман Яремчук является воспитанником и бывшим футболистом киевского "Динамо", но закрепиться в составе "бело-синих" у форварда не получилось.

Бенфика - Динамо: итоги матча

"Динамо" не смогло одержать первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. Киевляне проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0).

Роман Яремчук забил свой первый гол в карьере на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Динамо" в этой ЛЧ лишь один раз смогло забить гол - это сделал Денис Гармаш в ворота "Баварии".

"Бенфика" вышла в плей-офф ЛЧ, а "Барселона" проиграла "Баварии" в параллельном поединке (3:0) и опустилась в Лигу Европы.

Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.

Автор: Владимир Медяник