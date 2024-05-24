Ханси Флик будет представлен в качестве наставника каталонского клуба уже в понедельник.

Испанский футбольный клуб "Барселона" объявит о подписании контракта с Ханси Фликом в следующий понедельник. Немецкий специалист сменит на этом посту Хави Эрнандеса, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что 59-летний Ханси Флик будет тренером ФК "Барселона" в сезоне 2024-25. При этом детали контракта пока неизвестны, впрочем, договор будет заключен на один сезон с возможной пролонгацией еще на год.

"После телефонного разговора между Фликом и Деку в прошлую среду спортивный директор "Барсы" подтвердил наем немецкого тренера, который уже очень понравился президенту "Барсы" Жоану Лапорте", - пишет СМИ. Видео дня

По данным издания, в понедельник Хави Эрнандесу будет сообщено, что он не будет продолжать возглавлять клуб в следующем сезоне. Поэтому для него воскресная игра против "Севильи" станет последней на посту руководителя "Барселоны".

Что известно о Ханси Флике

Ханси Флик - немецкий футболист, игравший на позиции полузащитника. По завершении игровой карьеры - футбольный тренер. В сезоне 2019-2020 получил "золотой хет-трик" как главный тренер "Баварии", выиграв с мюнхенским клубом Бундеслигу, кубок Германии и Лигу чемпионов. В 2021-2023 годах был главным тренром сборной Германии.

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