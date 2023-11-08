"Барселона" проиграла "Шахтеру" и упустила шанс досрочно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во вторник, 7 ноября, "Барселона" сенсационно проиграла "Шахтеру" в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес прокомментировал результат встречи. Испанский специалист отметил, что "горняки" заслуженно выиграли эту игру.

"Сейчас мы демонстрируем низкий уровень игры, и это плохо для сезона. Мы провели одну из худших игр за эти два года. Однако ничего не потеряно, но это произошло в неподходящий момент. Нам нужно быть самокритичными. Мы должны быть более динамичными и уверенными в себе. Сейчас нужно перезагрузиться. Во втором тайме нам удалось улучшить нашу игру. Сейчас игрокам нужно восстановиться и набраться уверенности. Очень неприятно, но ничего не потеряно.

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Мы играем неправильно как в атаке, так и в защите. Давление после поражения не такое, каким оно должно быть… Нужно возвращать игроков на прежний уровень. Нам нужно создавать больше моментов. Команда не должна терять уверенность.

В этом матче мы не чувствовали себя комфортно. "Шахтер" создавал нам проблемы. Это заслуженное поражение. Нужно быть честными, мы сыграли плохо. До сих пор мы хорошо справлялись в других матчах, но это была плохая игра.

"Шахтер" много работал в обороне. Судаков, Невертон, Сикан... То, что они сделали, заслуживает уважения", - приводит слова Хави Эрнандеса издание Marca.

Напомним, "Шахтер" обыграл "Барселону" с минимальным счетом благодаря голу Даниила Сикана.

Это первое поражение "Барселоны" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. После 4-х туров в активе каталонцев 9 набранных очков. Столько же баллов у "Порту", который идет вторым. "Шахтер" набрал 6 очков и занимает третье место. Замыкает квартет "Антверпен" - 0 очков.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" сыграет против португальского "Порту". Игра состоится 28 ноября.

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