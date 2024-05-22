Автором всех голов стал игрок "Аталанты" Лукман.

22 мая на "Дублин-Арене" в Ирландии состоялся финальный матч Лиги Европы. За кубок на поле соревновались итальянская "Аталанта" и немецкий "Байер".

Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу итальянцев. Хет-триком отметился игрок "Аталанты" Лукман. Он забил в ворота "Байера" на 12, 26 и 75 минутах.

Не обошлось и без предупреждений. Желтые карточки среди игроков итальянского клуба получили Джимшити (23), Скамакка (35), Дзаппакоста (60), Коопмейнерс (70). "Горчичники" рефери показывал и представителям немецкой команды. Их получили Вирц (35), Тапсоба (67) и Андрих (74).

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Стоит отметить, что в 21-м веке ни один итальянский клуб не выигрывал этот турнир. Этой победой "Аталанта" вписала свое имя в историю.

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1 июня на стадионе "Уэмбли" в Англии состоится финал Лиги Чемпионов. На поле встретятся "Боруссия" Дортмунд и мадридский "Реал". Игра начнется в 22:00 (по Киеву).

Напомним, 15 мая донецкий "Шахтер" победил полтавскую "Ворсклу" в матче финала Кубка Украины по футболу. Игра проходила на стадионе "Авангард" в Ровно и закончилась со счетом 2:1 в пользу "горняков".

Также ранее главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров объявил состав национальной команды, который сыграет в товарищеских матчах накануне Евро-2024.

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