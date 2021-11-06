Каталонцы вместо победы довольствовались ничьей с "Сельтой".

В рамках 13-го тура чемпионата Испании "Барселона", которая на неделе обыграла "Динамо" Киев в Лиге чемпионов, на выезде играла с "Сельтой".

Каталонцы уже к перерыву лидировали с разницей в три мяча, но не смогли удержать такое преимущество. Во втором тайме "Сельта" отыгралась - третий мяч хозяева забили на шестой компенсированной минуте.

"Барселона" не может выиграть в чемпионате Испании в четырех матчах подряд.

Отметим, что это был последний матч для "Барсы" под руководством временного тренера команды Серхи Бархуана. Далее каталонцев будет возглавлять Хави.

"Cельта" - "Барселона" - 3:3

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Голы: Аспас, 52, 90+6, Нолито, 74 - Фати, 5, Бускетс, 18, Депай 34

"Cельта": Дитуро, Мальо (Васкес, 46), Мурильо (Нестор Араухо, 70), Айду, Галан, Солари (Бельтран, 46), Суареc, Тапия (Серви, 65), Нолито, Гальярдо, Аспас

"Барселона": тер Штеген, Мингеса, Эрик Гарсия (Араухо, 46), Лангле, Альба, Бускетс, Нико (Пуч, 59), Гави (Эззалзули, 80) Френки Де Йонг, Фати (Бальде, 46), Депай

Видеообзор матча

Видео последнего гола

Чемпионат Испании: положение команд

"Барселона" провела 12 матчей, в которых набрала 17 очков и в таблице Ла Лиге занимает лишь девятое место. Каталонцы находятся на расстоянии пяти очков от зоны Лиги чемпионов.

"Сельта", у которой 12 очков после 13 матчей, располагается на 14-м месте.

Автор: Антон Дударь