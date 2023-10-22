Донецкий "Шахтер" приедет в гости к лидеру своего квартета.

В среду, 25 октября, в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" в Испании сыграет против "Барселоны". Начало поединка - в 19:45 по киевскому времени.

Барселона - Шахтер: прогноз букмекеров

Букмекеры уверены, что у хозяев поля гораздо больше шансов на успех. Победа каталонцев оценивается коэффициентом 1,18, ничья – 7,90, а победа "Шахтера" – 18,00.

На то, что "Шахтер" не уступит, можно поставить с коэффициентом 5,50. На то, что по итогам поединка "Барселона" не проиграет - 1,03.

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Напомним, что "Шахтер" выступает в группе Н, где, кроме "Барселоны", также португальский "Порту" и бельгийский "Антверпен".

В последнем поединке УПЛ "горняки" разгромили ЛНЗ в дебютном матче Дарио Срны на посту временно и. о. главного тренера команды.

Добавим, что в первом туре ЛЧ "Шахтер" уступил "Порту" со счетом 1:3, а во втором туре в волевом стиле одолел "Антверпен" со счетом 3:2.

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