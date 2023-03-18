"Реал" попытается взять реванш у "Барселоны" за два недавних поражения.

В воскресенье, 19 марта, состоится поединок 26-го тура Ла Лиги, в котором "Барселона" дома будет принимать мадридский "Реал".

Обслужит встречу грандов испанского футбола арбитр Рикардо Бенгоечеа.

В текущем сезоне "Реал" и "Барселона" уже встречались трижды. В первом круге чемпионата Испании "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" уверенно обыграл "Барселону" со счетом 3:1, на что "блаугранас" ответили не менее уверенной победой в Суперкубке Испании с тем же счетом. В начале марта команды провели первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором подопечные Хави одержали победу.

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Реал - Барселона: прогноз

Победа "Реала" оценивается коэффициентом 3,25, тогда как на победу "Барселоны" коэффициент 2,25. На ничью предлагается коэффициент 3,55.

Наиболее вероятным результатом матча букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на это событие - 6,00.

Гол "Реала" в матче с "Барселоной" оценивается коэффициентом 1,35, а на гол каталонского гранда принимают ставки с коэффициентом - 1,22.

Реал - Барселона: трансляция

В Украине в прямом эфире "Эль-Класико" будет транслировать медиасервис MEGOGO, а также платформа Volia TV.

Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

У хозяев поля из-за травм пропустят игру Усман Дембеле и Педри, а у "сливочных" в лазарете находится Давид Алаба. Под вопросом участие в матче Карима Бензема.

После 25 туров в турнирной таблице первое место занимает "Барселона" (65 очков), а "Реал" идет вторым (56 баллов).

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