В воскресенье, 19 марта, состоится поединок 26-го тура Ла Лиги, в котором "Барселона" дома будет принимать мадридский "Реал".
Обслужит встречу грандов испанского футбола арбитр Рикардо Бенгоечеа.
В текущем сезоне "Реал" и "Барселона" уже встречались трижды. В первом круге чемпионата Испании "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" уверенно обыграл "Барселону" со счетом 3:1, на что "блаугранас" ответили не менее уверенной победой в Суперкубке Испании с тем же счетом. В начале марта команды провели первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором подопечные Хави одержали победу.
Реал - Барселона: прогноз
Победа "Реала" оценивается коэффициентом 3,25, тогда как на победу "Барселоны" коэффициент 2,25. На ничью предлагается коэффициент 3,55.
Наиболее вероятным результатом матча букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на это событие - 6,00.
Гол "Реала" в матче с "Барселоной" оценивается коэффициентом 1,35, а на гол каталонского гранда принимают ставки с коэффициентом - 1,22.
Реал - Барселона: трансляция
В Украине в прямом эфире "Эль-Класико" будет транслировать медиасервис MEGOGO, а также платформа Volia TV.
Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.
У хозяев поля из-за травм пропустят игру Усман Дембеле и Педри, а у "сливочных" в лазарете находится Давид Алаба. Под вопросом участие в матче Карима Бензема.
После 25 туров в турнирной таблице первое место занимает "Барселона" (65 очков), а "Реал" идет вторым (56 баллов).