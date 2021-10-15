Каталонцы продлили контракт с талантливым хавбеком Педри.

"Барселона" объявила о продлении контракта с полузащитником сборной Испании Педри.

Об этом сообщается на официальном сайте "Барселоны".

Новое соглашение с футболистом будет рассчитано до 2026 года.

Сделка примечательна тем, что каталонский клуб прописал отступные в новом контракте Педри в размере 1 миллиарда евро.

Именно такую сумму придется выложить любому клубу, который захочет купить 18-летнего полузащитника.

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Педри стал третьим в истории футболистом, в контракте которого прописан миллиард евро отступных. Ранее аналогичную сумму в контракты Карима Бензема и Федерико Вальверде вписал мадридский "Реал".

Педри: 73 матча за сезон

В дебютном для себя сезоне 2020-2021 18-летний футболист провел 73 матча на высшем уровне.

Педри провел 53 игры в футболке "Барселоны" во всех турнирах. Кроме того, он выступал за сборную Испании (в том числе на Евро-2020), а также за олимпийскую сборную Испании, с которой дошел до финала Олимпиады в Токио.

Он стал рекордсменом сезона по этому показателю, опередив Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед" (72 матча).

Автор: Антон Дударь