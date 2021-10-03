В Мадриде прошел центральный матч восьмого тура.

В рамках 8-го тура чемпионата Испании встречались "Атлетико" и "Барселона".

Матч завершился победой мадридцев, у которых забивали Тома Лемар и экс-форвард "Барселоны" Луис Суарес. Примечательно, что оба игрока ассистировали друг другу при голах.

"Барселона" не смогла победить в третьем из четырех последних матчей чемпионата Испании. Также каталонцы потерпели первое поражение в Ла Лиге в этом сезоне.

"Атлетико" - "Барселона" - 2:0

Читайте такжеБарселона снова потеряла очки в чемпионате Испании (видео)

Голы: Лемар, 23, Суарес, 44

"Атлетико": Облак, Эрмосо (Фелипе, 80), Хименес, Савич, Коке, де Пауль (Триппьер, 46), Лемар, Льоренте, Карраско (Лоди, 80), Фелиш (Корреа, 72), Суарес (Гризманн, 72)

"Барселона": Тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Миньгеса (Л. Де Йонг, 75), Ф. Де Йонг, Бускетс, Нико, Гави (Пуч, 75), Депай, Коутиньо (Фати, 64)

Чемпионат Испании: положение команд

"Атлетико" набрал 17 очков и занимает второе место в чемпионате Испании. У "Реала" тоже 17 очков, но есть матч в запасе.

У "Барселоны" - 12 очков и девятая позиция.

Автор: Антон Дударь