Победу "Барселоне" принесли голы португальцев Канселу и Феликса.

Во вторник, 28 ноября, состоялся поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Барселона" принимала "Порту".

Игра проходила на стадионе "Олимпико" и завершилась победой каталонского гранда.

Гости первыми забили в этой игре - на 30-й минуте бразильский напдающий Пепе вывел "Порту" вперед, забив после передачи Галену. Всего две минуты хватило "Барселоне", чтобы сравнять счет - Жоау Канселу забил с передачи Педри. На 57-й минуте "блаугранас" забили победный гол, Жоау Феликс отличился после передачи Жоау Канселу.

Видео дня

"Барселона" - "Порту" - 2:1

Голы: Канселу, 32, Жоау Феликс, 57 - Пепе Акино, 30

"Барселона": Пенья, Араухо, Кунде, Иньиго Мартинес, Канселу (Бальде, 82), Педри, Гюндоган, де Йонг, Рафинья (Ямаль, 90), Левандовски, Жоау Феликс (Ферран Торрес, 75)

"Порту": Диегу Кошта, Жоау Мариу (Хорхе Санчес, 67), Кардосу (Намасо, 90), Пепе, Сануси, Пепе Акино, Эустакио (Нико Гонсалес, 81), Варела, Галено (Тони Мартинес, 90), Эванилсон (Консейсау, 81), Тареми

Предупреждения: де Йонг, 37, Жоау Феликс, 59 - Кардосу, 36, Жоау Мариу, 57, Пепе Акино, 74

Обзор матча:

В другом матче этой группы "Шахтер" обыграл бельгийский "Антверпен" со счетом 1:0. Победу "горнякам" принес гол Николая Матвиенко.

Победа в этом туре позволила "Барселоне" досрочно обеспечить себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы с 12 баллами занимают первое место в группе Н. Далее расположились "Порту" и "Шахтер" - по 9 баллов. На последнем месте идет "Антверпен" (0 очков).

В заключительном туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Порту", а "Барселона" встретится с "Антверпеном".

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