'Барселона' подписала действующего чемпиона мира

30-летний испанский полузащитник подписал контракт до 2030 года.

Испанский полузащитник Родри, выигравший в этом году Чемпионат мира, стал игроком "Барселоны": он подписал контракт до 2030 года после семи лет в составе "Манчестер Сити". Об этом сообщается на официальном сайте "Барселоны".

Согласно данным Transfermarkt.com, сумма трансфера составляет 60 миллионов евро. Сам футболист сразу определил свои приоритетные цели в новом клубе.

"Я здесь, чтобы бороться за всё, за такие грандиозные трофеи, как Лига чемпионов. Я пришел в чрезвычайно амбициозный клуб, который действительно соответствует моей личности, поэтому я постараюсь помочь всеми возможными способами достичь наших целей в этом сезоне", - рассказал он.

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Карьера Родри

Отметим, что испанский футболист родился в Мадриде. Он является воспитанником местного "Атлетико", за который играл до 2013 года. Далее карьера Родри продолжилась в "Вильярреале", а в 2018 году он вернулся в состав мадридского клуба.

Отбыв сезон 2018/2019 в составе "Атлетико", Родри перешел в "Манчестер Сити" за 70 миллионов евро. Под руководством Пепа Гвардиолы опорный полузащитник очень быстро стал важной частью команды, в которой провёл 7 лет и выиграл в общей сложности 13 титулов. В 2024 году он получил "Золотой мяч". В сезоне 2022/2023 в составе английского гранда Родри выиграл Лигу чемпионов.

За национальную сборную Испании Родри играет с 2018 года. В её составе он выигрывал Лигу Наций (2023), Чемпионат Европы (2024) и Чемпионат мира 2026.

Новости футбола

Главный тренер "Жироны" Кике Альварес заявил, что вызвал Виктора Цыганкова для выхода на поле - тот якобы отказался это делать и, по словам испанца, "не захотел переодеваться". Однако сторона украинского футболиста утверждает, что это неправда.

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